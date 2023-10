Bei der alle fünf Jahre stattfindenden Gewässerschau wurden, bis auf kleinere Beanstandungen, keine erheblichen Gefahrenstellen an den Gewässern festgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Zu den Beanstandungen gehören einige unzulässige bauliche Anlagen am Gewässerrandstreifen. Dieser sei im Innenbereich um fünf Meter und im Außenbereich zehn Meter frei zu belassen. Zudem soll an einer Stelle, an der das Gewässer häufig mit Maschinen überquert wird, ein Rohr gelegt werden. Im Allgemeinen soll der Baumpflanzung als Pflichtaufgabe der Gewässerunterhaltung eher nachgegangen werden und es ist darauf zu achten, dass stets eine Restwassermenge in den Bächen vorhanden ist. Die Eigentümer der Flächen, auf denen auf Missstände hingewiesen wurde, werden eine schriftliche Mitteilung erhalten, schreibt die Gemeinde.

Das Wassergesetz Baden-Württemberg verpflichtet die Gemeinden, regelmäßig eine Gewässerschau an den in ihrer Verantwortung liegenden Gewässern zu machen. Dabei werden die Gewässer und das Ufer sowie das für den Hochwasserschutz und für die ökologische Funktion notwendige Umfeld kontrolliert.

Die Kontrolle dient dazu, Probleme und Gefahren festzustellen und die Beseitigung einzuleiten. Gefahrenquellen können Ablagerungen wie Komposthaufen und Holzstapel oder die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in der Nähe des Wassers sein. Durch die Gewässerschau soll ein Beitrag zur Verringerung von Hochwasserrisiken für die Anwohner in Gütenbach, aber auch für die Unterliegergemeinden geleistet werden. Gleichzeitig sollen Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen des Gewässers beseitigt werden.

An dem Termin nahmen fünf Vertreter des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis teil, darunter Manuel Schwörer vom Amt für Wasser- und Bodenschutz. Von der Gemeinde nahmen Bürgermeisterin Lisa Hengstler, Hauptamtsleiterin Caroline Hilzinger und der Gewässerschutzbeauftragte Thomas Scherzinger teil.