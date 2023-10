Mit einem Alumni-Treffen und einem Tag der offenen Tür feierte die Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft (GSG) an der Hochschule Furtwangen jüngst ihr zehnjähriges Bestehen. Aber es gab noch mehr zu feiern. So stand zudem die Einweihung des neu in Betrieb genommenen Gebäudeflügels an, der Lehre und Forschung optimale Bedingungen bietet.

Nach der Begrüßung durch Professorin Angela Dieterich als Moderatorin im „Hochschulgebäude O“, setzte zunächst Ulrich Mescheder, Prorektor für Forschung und Entwicklung an der HFU, ein erstes Signal. Es sei eine Erfolgsgeschichte, die in diesen zehn Jahren entstand. Für Studenten habe die Kleinstadt vordergründig Nachteile, da das studentische Nachtleben kaum stattfinde. Daher müsse die HFU mehr tun, um junge Menschen anzuziehen, deshalb wurde das Portfolio erweitert. „Die neue Fakultät GSG ist ein bundesweites Leuchtturmprojekt geworden, mit Superzahlen“, schloss Mescheder.

Bürgermeister Josef Herdner betonte, dass Furtwangen vielleicht nicht die klassische Hochschulstadt sei, allerdings werde hier in doppelter Hinsicht auf höchstem Niveau studiert – sowohl fachlich als auch in der höchstgelegenen Hochschule Deutschlands. Für das einstige Krankenhaus seien die Studiengänge ein versöhnlicher Abschluss durch die Verbindung von Lehre und Forschung mit der Praxis. „Ich hoffe, dass von diesem Studienort Impulse in die Welt hinausgehen“, so seine Gedanken.

Landrat Sven Hinterseh begrüßte, dass man die Furtwanger Gebäude so erfolgreich mit Leben gefüllt habe. Zwar hätten die klassischen Ingenieurswissenschaften etwas an Bedeutung verloren, dennoch seien die Standorte der HFU sowohl in Furtwangen als auch in Villingen-Schwenningen und Tuttlingen von enormer Bedeutung. Auch das Landratsamt greife als Arbeitgeber gerne auf Absolventen der HFU zurück oder biete sich Studenten für Praxissemester an.

Professor Stephan Lambotte als Dekan der Fakultät gab einen Einblick in die Entwicklung. Die Fakultät GSG vereine die Studiengänge „Security und Safety Engineering“ (Zu Deutsch etwa: Sicherheitstechnik) und gesundheitswissenschaftliche Studiengänge. GSG gehöre zu den Fachbereichen der HFU, die sich besonders stark entwickelt hätten. Um Studierenden und Forschenden optimale Bedingungen zu bieten, wurde in den vergangenen Monaten im Gebäude des alten Krankenhauses ein neuer Gebäudeflügel ausgebaut.

Neben Lambotte gab Professor Erwin Scherfer ein Statement zur Akademisierung von Gesundheitsberufen ab – Deutschland sei hier im Gegensatz zu anderen Ländern noch ein „weißer Fleck“, allerdings strebe man dabei keine „Volldeckung“ an Akademikern an. Professor Christian Weidmann zeigte die Zusammenhänge um die Gesundheit im ländlichen Raum auf. Den Abschluss bot Professor Peter König zum „Multiprofessionellen Skills Lab“. Vom kompletten Kreißsaal bis zum Pflegestationszimmer, von Laboren bis zur Lehrküche böten die großzügigen neuen Räume beeindruckende Möglichkeiten. Und: Die letzten Handwerker seien am Freitagnachmittag aus dem Haus gegangen. Danach hieß es „Vorhang auf“, denn mehr trennt den neuen Flügel nicht von den bestehenden Räumen.