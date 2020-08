Für Menschen mit aktuellem oder absehbarem Handicap bietet der Behindertenbeauftragte der Stadt Furtwangen, Gerhard Fehrenbach, an jedem ersten Montag im Monat einen Beratungsservice an. Die nächste Beratung steht am 7. September im Besprechungsraum 2 des Rathauses in Furtwangen von 17.30 bis 19.30 Uhr an.

Von Erwerbsminderungsrente bis Pflegeversicherung

Gerhard Fehrenbach hilft unter anderem bei Erstanträgen nach Paragraph 69 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch, SGB IX Schwerbehindertenrecht und Änderungsanträgen sowie SGB IX -Behinderung und Beruf. Des Weiteren ist er behilflich, wenn ein Antrag abgelehnt wurde, wie Erwerbsminderungsrente, Pflegeversicherungsleistungen oder aber auch das Arbeitslosengeld II. Außerdem greift er unter die Arme, falls der Anspruch auf Krankengeld bei der Krankenkasse durchgesetzt werden möchte.

Vielseitige Informationen

Zudem steht Fehrenbach auch zur Seite bei Ein­stufungen des Grades an Behinderung, bei der die ­Versorgungsverwaltung nicht einverstanden ist, oder der Arbeitsplatz aufgrund einer Behinderung gekündigt wurde. Nützlich kann seine Unterstützung außerdem beim Kampf um die ­Anerkennung eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit bei der Berufsgenossenschaft sein.

Furtwangen Warum Furtwangen für Behinderte ein schwieriges Pflaster ist Das könnte Sie auch interessieren

Auch wenn die Umschulung oder Gleichstellung durch die Arbeitsagentur abgelehnt wurde oder es um Leistungen der Grund­sicherung beim Sozialamt geht, kann Fehrenbach bei seiner Beratung hilfreiche Tipps geben.

Natürlich können auch weitere Fragen und Anliegen rund um das Thema Behinderung an Fehrenbach herangetragen werden. Als Ansprechpartner für soziale Themen beim Sozialverband VdK steht Gerhard Fehrenbach bei Anliegen, die diesen Bereich betreffen, ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite. Zur Beratung sollte vorab ein Termin unter der Telefonnummer 07723/5 00 35 oder E-Mail gerhard-fehrenbach@t-online.de vereinbart werden.