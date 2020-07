Der Wir-in-Furtwangen-Gutschein, besser bekannt als City-Gutschein, erfreut sich immer größerer Beliebtheit, stellt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung fest. Die Jobcard, eine zusätzliche Funktion des Gutscheins, wird von einigen heimischen Betrieben genutzt.

Mittlerweile 40 Akzeptanzstellen

In mehr als 40 Akzeptanzstellen könne mit dem Gutschein bereits bezahlt werden – Tendenz steigend. Einige heimische Betriebe nutzen die zusätzliche Funktion des Gutscheins, die sogenannte Jobcard. Diese funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Allerdings dient die Jobcard den Unternehmen dazu, ihren Mitarbeitern Prämien zu bezahlen, meist in Form von bis zu 44 Euro steuerfreien Zuwendungen.

WEP-Mitarbeiter sind glücklich

Neben Schuh- und Sport Klausmann und dem Thälerhäusle „Ochsen“ wird seit einigen Monaten auch in der Firma WEP die Jobcard genutzt. „Unsere Mitarbeiter sind sehr glücklich über diese Karte, denn sie wohnen in Furtwangen und den Nachbargemeinden und können so die Jobcard optimal nutzen, um in Furtwangen einzukaufen“, so Thomas Wolff, Geschäftsführer von WEP. Lediglich ein Biokostladen und eine Tankstelle würden seinen Mitarbeitern im breiten Angebot der Akzeptanzstellen noch fehlen.

Thomas Wolff hat sich recht schnell dazu entschieden, die Jobcard in seinem Unternehmen für Elektronik- und Programmentwicklungen einzuführen. Seine Mitarbeiter profitieren durch die steuerfreien Sachbezüge und der Einzelhandel in Furtwangen und Gütenbach profitiert durch die steigende Kaufkraft.

„Heldenhafte lokale Händler unterstützen“

„So können wir die heldenhaften lokalen Händler unterstützen“, freut sich Thomas Wolff und sieht in der lokalen Jobcard eine Möglichkeit, gegen Internetriesen wie Ebay und Amazon zu bestehen.

Furtwangen City-Gutschein zieht schon jetzt immer weitere Kreise Das könnte Sie auch interessieren

Die Handhabung der Jobcard sei recht einfach und die Nutzerfreundlichkeit werde stets verbessert. Unternehmer wie Thomas Wolff können jeden Monat neu entscheiden, ob sie den Mitarbeitern eine Prämie bezahlen und wie hoch diese dann sein soll. Bei Fragen rund um die Technik der Karte steht ein Support-Team bereit.

Jobcard weiter steuerfrei

Die Jobcard habe noch einen weiteren Vorteil. Der Gesetzgeber hat zum Jahreswechsel die rechtlichen Vorgaben für die steuerfreien Zuwendungen verändert. Die Jobcard bleibe aber als gültiges Mittel für den steuerfreien Sachbezug bestehen.

Der Wir-in-Furtwangen-Gutschein mit der Jobcard ist ein Projekt des Vereins der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach (VdU), unterstützt von der Stadt Furtwangen. Grundgedanke dieses Gutscheinsystems ist zum einen, das Wir-Gefühl in Furtwangen zu steigern, und den Einzelhandel im Ort zu unterstützen. Selbst in der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass viele Bürger auf diese Gutscheine zurückgegriffen haben, um so dem Handel unter die Arme zu greifen.

Weitere Teilnehmer sind gesucht

Ziel des Projektes sei es nun, weitere Betriebe für die Jobcard und auch weitere Akzeptanzstellen zu gewinnen. Informationen zur Jobcard bei Florian Klausmann vom Verein der Unternehmer oder bei Francesca Hermann vom Stadtmarketing.