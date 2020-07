von Stefan Heimpel

Alle 50 Abolventen des Furtwanger Otto-Hahn-Gymnasiums haben auch in der Corona-Zeit erfolgreich ihr Abitur abgelegt. Der Notendurchschnitt war mit 2,2 sogar wieder besser als der Landesdurchschnitt, wie Direktor Andreas Goldschmidt betonte. Den Otto-Hahn-Preis für das beste Abitur erhielt Anica Kreuz. Dazu gab es noch weitere Preise für gute und sehr gute Leistungen in verschiedenen Fächern.

Aufgrund der Corona-Bedingungen konnte der Abi-Ball nicht wie geplant in der Vöhrenbacher Festhalle stattfinden, sondern nur in einem kleinen Rahmen in der Furtwanger Festhalle. Die Schüler hatten dafür selbst ein spezielles Hygiene-Konzept erstellt. So konnte dennoch eine würdige Abschlussfeier stattfinden.

Das sind die Absolventen

Furtwangen: Hilal Baydenk, Yannick Dold, Lukas Faller, Natalie Feis, Stefano Fusco, Annalena Heine, Julia Heitzmann, Julie Hemer, Jennifer Hoffmann, Robin Erhard Hofmann, Alp-Tuna Karakaya, Saskia Kemmerle, Timo Kienzler, Nikolina Kosanovic, Anica Kreuz, Sophia Louise Maier, Leandra Paulina Meyer, Katja Schirmaier, Selina Schulz, Sabrina Simicak, Malte Strunz, Annika Wild, Lucia Wild.

Vöhrenbach: Vanessa Augello, Jana Bammert, Stefanie Günter, Martin Hummel, Tom Kaltenbach, Jule Kern, Niklas Andreas Ketterer, Jasmin Kleiser, Jasmin Miriam Salerno, Lisa Straub.

Gütenbach: Laura Faller, Robin Nitz, Tom Rösch, Vivian Schuler.

Donaueschingen: Katrin Dannegger, Annika Knöpfle, Aaron Mößner, Luisa Reich, Kim Roth, Anne Rothweiler.

Bräunlingen: Laura Thoma.

Freiburg: Nicola Lange.

Schopfheim: Quirin Modricker.

Titisee-Neustadt: Yanick Idesheim.

Beuren-Balzholz: Florian Baumann.

Villingen-Schwenningen: Maturshan Max Kokulan. Schonach: Claudio Haas.