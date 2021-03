von Christa Hajek

Der Furtwanger Gemeindevollzugsbeamte Hermann Fengler wird in Zukunft auch in Gütenbach Dienst tun. Der Gemeinderat beschloss einstimmig eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Furtwangen.

8,5 Stunden im Monat tätig

Hauptamtsleiterin Caroline Heim erläuterte, dass die Vereinbarung ein monatliches Stundenkontingent von 8,36 Stunden in Gütenbach vorsieht. An welchen Wochentagen und zu welcher Uhrzeit Hermann Fengler in Gütenbach arbeitet, das wird er selbst entscheiden, erklärte sie.

Fenglers Aufgaben

Zu den Aufgaben des Gemeindevollzugsbeamten gehört es nicht nur, Falschparkern „Knöllchen“ ans Auto zu heften. Auch die Überwachung von Baustellen, Einhalten von Meldepflichten, der Rückschnitt von Anpflanzungen, die in den Straßenraum ragen, oder die Altersüberprüfung bei Veranstaltungen gehören zum Programm des Vollzugsbeamten.

5600 Euro Kosten pro Jahr

Die Leistungen werden entsprechend der Arbeitszeit abgerechnet. Die Kommune rechnet mit rund 5600 Euro Kosten pro Jahr. Im Gegenzug können die Einnahmen aus Verwarnungsgeldern verbucht werden.