von Siegfried Kouba

Das Dorf- und Uhrenmuseum öffnet am Mittwoch, 3. Juni. Dem Deutschen Uhrenmuseum Furtwangen ist dies noch nicht möglich.

Nach den Vorgaben des Bundes und des Landes Baden-Württemberg dürfen Museen unter Berücksichtigung von Vorsichtsmaßnahmen wieder öffnen. Das Dorf- und Uhrenmuseum Gütenbach im alten Schulhaus will am Mittwoch, 3. Juni, wieder die Pforten öffnen. Dem Uhrenmuseum Furtwangen ist dies momentan nicht möglich, da es der Hochschule angegliedert ist und damit verschiedene Entscheidungsebenen für Regelungen sorgen müssen. Gleichwohl ist das Uhrenmuseum im Internet vertreten.

Mühlentag fällt aus

Auch der Gütenbacher Heimat-und Geschichtsverein, Träger des Museums, muss etwas zurückstecken. Das alljährliche Fest zum Mühlentag am Pfingstmontag, 1. Juni, das immer ein interessiertes Publikum an die Sägemühle und ins Museum lockt, fällt aus. Sowohl auf die Gäste als auch auf die Mitglieder, die vielfach der Risikogruppe in Coronazeiten zugehören, muss Rücksicht genommen werden, sagte der Vorsitzende des Vereins, Manfred Danner.

Mittwochs und samstags geöffnet

Nach dem Start ist das Dorfmuseum jeweils mittwochs und samstags von 14 bis 16 Uhr bis zum 26. September geöffnet. Für Hinweistafeln, Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Bodenmarkierung wird gesorgt. Fördergelder sollen helfen, die zusätzlichen Aufgaben zu stemmen. Nachdem Reisegruppen in absehbarer Zeit Gütenbach nicht mehr ansteuern, werden keine größeren Menschenansammlungen erwartet, was die Aufnahme der Besucher erleichtert. Das Museum präsentiert sich unter dem Motto „Leben, Wohnen und Arbeiten der Gütenbacher“. Besondere Berücksichtigung findet die Uhrmacherei und Flötenspieluhren. Das Prachtstück von Mathias Siedle aus dem Jahre 1864 ist ein wahrer Hingucker.

Zwei Neuerwerbungen

Stolz kann der Verein auf zwei Neuerwerbungen sein: eine harmonisch gestaltete Lackschilduhr des Gütenbachers Dominik Schätzle (1820-1900), die das Furtwanger Uhrenmuseum den Gütenbacher überlassen hat, und eine Uhr aus der Hochburg, die Nachfahren des Albert Riesle schenkten.

Interessant sind die Einblicke in eine Schlafkammer, in die „Rauchkuchi“ oder die Wohnstube mit Uhrmacherwerkstatt. Viele Details sind zu entdecken. Im Entstehen ist ein historisches Ortsmodell von Gütenbach, das im ersten Bauabschnitt das Gebiet um die alte Barockkirche zeigt. Eine Menge Detailarbeit hat sich dabei Manfred Danner gemacht, der Modellbaumeister bei der Firma Gebrüder Faller ist und gerne zu Auskünften zur Verfügung steht.

Alt-Gütenbach wird in mehreren Bauphasen plastisch dargestellt. Das Dorfmodell wird durch Modellbaumeister Manfred Danner im Maßstab 1:333 gefertigt und das Material stellt die Firma Faller zur Verfügung. | Bild: Siegfried Kouba

Vortrag zum Bauhaus

Wer helfen möchte, kann bei weiteren Teilen des Dorfmodells mitmachen. Gedanken macht sich der Heimat- und Geschichtsverein über eine neue Leinwand, um Powerpointpräsentationen qualitätsvoll bieten zu können. In Planung ist ein Vortrag des Architekten und Bauhistorikers Stefan Blum aus St. Peter am 10. Oktober über das Bauhaus.