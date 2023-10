Die Mitglieder von Haus und Grund Furtwangen beschlossen die Auflösung ihres – nicht eingetragenen – Vereins. Die Liquidation soll bis zum Jahresende erfolgt sein. Die über 100 Mitglieder aus Furtwangen haben aber die Möglichkeit, Haus und Grund VS beizutreten. Grund für die Auflösung war, dass Rechtsanwalt Libuda aus Schwenningen aus familiären Gründen den Vorsitz abgab, jedoch Bedingung ist, dass der Vorsitz von einem Juristen geführt wird.

In VS beträgt der jährliche Beitrag 90 Euro. In Furtwangen konnte durch viel Ehrenamt der Beitrag bei 30 Euro gehalten werden. Haus und Grund Furtwangen feierte erst 2019 sein 100-jähriges Bestehen. Der Verein ist für die Vermieter da. Diese können sich zum Beispiel rechtlichen Rat holen, oder ganz einfach nur die Mietverträge von dort beziehen. Die rechtliche Beratung im Verein übernahm für dieses Jahr die Rechtsanwältin Barbara Wild aus Bad Dürrheim. Diese Tätigkeit übt sie auch beim Haus und Grund VS aus. So kam sie dann auch zum monatlichen Stammtisch und stand den Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite.

Sie wird diese Arbeit auch nächstes Jahr übernehmen. Der Stammtisch findet immer am letzten Donnerstag eines Monats ab 19 Uhr im Gasthaus „Bad“ statt. So lag es nahe, in Zukunft mit Haus und Grund VS zusammenzuarbeiten. Eine Fusion schied aus, da Haus und Grund Furtwangen kein eingetragener Verein ist. Und ein nicht eingetragener Verein kann einem eingetragenen Verein nicht beitreten. Demzufolge gab es nur die Möglichkeit den Furtwanger (Nicht)Verein aufzulösen und die Mitglieder treten dem Villinger Verein bei.

Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung Mitte Oktober war auch Rechtsanwalt Thomas Haller anwesend. Dieser ist Vorsitzender von Haus und Grund VS. Mit ihm wurde im Vorfeld Kontakt aufgenommen, um zu klären, wie es zu einer gemeinsamen Basis kommen könnte. Bei der außerordentlichen Versammlung Mitte Oktober waren allerdings nicht zwei Drittel der Mitglieder anwesend, so dass über eine Vereinsauflösung nicht abgestimmt werden konnte. Bei einer Versammlung zwei Wochen später war nur eine Mehrheit von drei Viertel der Stimmen der anwesenden Mitglieder erforderlich. Alle 20 stimmberechtigten Mitglieder stimmten dafür.

Zu Liquidatoren bestimmte die Versammlung Larsen Libuda und Norbert Heyting. Das Vereinsvermögen wird an Haus und Grund VS übertragen. Im Gegenzug müssen die Mitglieder keine Aufnahmegebühr entrichten. Am 9. Dezember unternehmen die Mitglieder noch einen Ausflug in die Ortenau. Die Interessen aus Furtwangen will Norbert Heyting auch in Villingen vertreten. Er kandidiert dort für einen Beisitzerposten im Vorstand.