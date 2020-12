von Markus Reutter

Das Land schlägt in Sachen Pandemie eine härtere Gangart ein. Der VdU-Vorsitzende in Furtwangen, Florian Klausmann, rechnet in Folge mit weiteren Umsatzeinbußen für Handel und Dienstleister, von den Auswirkungen auf Gastronomie und Hotellerie ganz zu schweigen. Ausgangsbeschränkungen sollen schon ab Samstag gelten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigte außerdem an, dass das Land nach Weihnachten das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben bis mindestens 10. Januar so weit wie möglich herunterfahren wolle.

Mit Umsatzeinbußen wird gerechnet

Das treffe auch die Geschäfte vor Ort, ist sich der Vorsitzende des Vereins der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach (VdU), Florian Klausmann, sicher. Er rechnet in Folge mit Umsatzeinbußen für die betroffenen Geschäfte. Möglicherweise werde der Lockdown verbunden mit der Auflage, dass nicht systemrelevante Geschäfte vorübergehend schließen müssten, also Geschäfte, die nicht wie Lebensmittel oder Medikamente den täglichen Bedarf abdecken.

Verstärktes Ausweichen auf Online und Auslieferdienste denkbar

So etwas gab es bereits beim ersten Lockdown von Mitte März bis Mitte April. Damals richtete der VdU eine spezielle Corona-Webseite (https://corona.vdu-furtwangen.de) ein, auf der Händler und Dienstleister ihre Angebote, sei es für Online-Shopping oder Auslieferservice, bewerben konnten. Klausmann geht davon aus, dass diese Möglichkeit nun wieder verstärkt genutzt werde, sowohl von den Gewerbetreibenden als auch von Kunden.

Großes Lob für örtliche Kunden

Den Furtwanger Kunden gibt er ein großes Lob. Sie hätten viel Solidarität gezeigt und vor Ort eingekauft, um die ansässigen Händler und Dienstleister zu unterstützen. Wobei es aber auch Kunden gebe, die wegblieben, vielleicht auch zur Risikogruppe gehörten. Dafür hat Klausmann Verständnis.

Furtwangen Corona-Lage zwingt Friedrichschule zur Vollbremsung: Betrieb wird bis Weihnachten eingestellt Das könnte Sie auch interessieren

Staatliche Hilfen unterschiedlich bewertet

Es habe auch staatliche Unterstützung gegeben. Er habe beispielsweise während des fünfwöchigen Lockdowns im Frühjahr 9000 Euro erhalten. Das sei hilfreich gewesen. Er wisse aber auch von anderen Händlern, die die Unterstützung des Staates nur als „Tropfen auf den heißen Stein“ empfanden.

Gastronomie und Hotellerie in der Misere

„Das wird eine harte Zeit“, rechnet Klausmann mit Einschnitten in den nächsten Wochen, gerade beim so wichtigen Weihnachtsgeschäft. Auch der bisherige Verlauf der Pandemie habe die Geschäfte betroffen. Verkaufsoffene Sonntage, Aktionstage und das Ostergeschäft seien ausgefallen, was zu Umsatzeinbußen geführt habe. Gastronomie und Hotellerie seien von den Corona-Regeln besonders betroffen. „Die sind noch mehr in der Misere.“ Aber allgemein habe die Geschäftswelt zu kämpfen.

Neuerungen ausgelöst

Der Kampf ums Überleben habe auch für Neuerungen gesorgt. So sei das Online-Angebot „definitiv“ ausgebaut worden. Es gebe Händler, die einen kompletten Online-Shop aufgebaut hätten und tagelang von ihren Produkten Fotos gemacht und sie mit Text entsprechend im Internet beschrieben hätten. Die Online-Präsentation werde nun sicherlich wieder verstärkt von den Händlern vor Ort genutzt. „Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um nicht den Berg runterzugehen“, betont Klausmann.