Die Damen und Herren der Spielgemeinschaft Hornberg-Lauterbach-Triberg (SG HLT) sind eine Woche lang für einen guten Zweck gelaufen. 1330 Kilometer wurden es – etwa die Entfernung von Hornberg nach Oslo. Das lag sicherlich auch an der ausgerufenen Kilometerspende, die der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe in Schönwald zugute kam.

Furtwangen Strom für die Autos entsteht jetzt direkt neben der Zapfsäule Das könnte Sie auch interessieren

„Wir freuen uns, mit dem Geld den Kindern weitere, sportliche Aktivitäten zu ermöglichen“, sagten die SG-Mitglieder Chrissi Moosmann und Lars Kienzler bei der symbolischen Übergabe vor Ort. Zum Bedauern der SC-Mitglieder ließ Corona eine Besichtigung der Einrichtung von innen nicht zu.

Dass diese Maßnahme sinnvoll ist, zeigte sich laut der SG HLT in letzter Zeit mehrmals, als die Institution wegen Infektionen ihre Pforten vorübergehend wieder schließen musste. „Die Katharinenhöhe hatte es die vergangenen Monate nicht leicht und wir sind sehr dankbar für alle Spenden“, sagte Kienzler. Moosmann schlägt in die gleiche Kerbe: „Ebenso möchten wir allen privaten Spendern danken. Wir hätten nie gedacht, 1500 Euro allein durch Spenden einzusammeln.“

Leidenschaftliche Arbeit

Initiiert wurde die Aktion von Kienzler bereits im März dieses Jahres. Der Herren-Coach ist selbst im Sozialbereich tätig und weiß um die aktuelle Lage. „Gerade jetzt – in Zeiten sinkender Fallzahlen und der langsamen Rückkehr zur Normalität, sollten wir uns daran erinnern, womit Menschen mit Vorerkrankungen zu kämpfen haben, auch zu Nicht-Covid-Zeiten. Vergessen werden darf auch nicht, wie essenziell wichtig die leidenschaftliche Arbeit aller im Sozialbereich Tätigen ist. Institutionen wie die Katharinenhöhe brauchen Unterstützung. Auch das wollen wir mit unserer Aktion hervorheben, ein bisschen Klatschen allein reicht eben nicht“, sagte der 30-Jährige.

Genaue Verwendung ist noch offen

„Zusammengekommen sind am Ende stolze 3050 Euro“, so die SG HLT. „Wofür die Katharinenhöhe die Spende nutzt, ist noch nicht beschlossen, in jedem Fall aber für die Erweiterung des Sportangebots der Klinik.“

„Wir wollten Bewegung und soziale Werte miteinander verbinden, um unseren kleinen Beitrag zu leisten. Dass wir durch unseren sportlichen Einsatz den Kids in Zukunft ebenfalls ein bisschen mehr Sport ermöglichen können, rundet die ganze Geschichte für uns wunderbar ab“, zeigen sich Moosmann und Kienzler gleichermaßen glücklich.

Die Aktion ist offiziell beendet, Spenden an die Katharinenhöhe sind aber laut SG HLT weiterhin jederzeit möglich. Konto: IBAN DE26 6649 2700 0010 2030 40. Informationen im Internet:

http://www.Katharinenhoehe.de