Beim Tag der offenen Tür zeigte die Feuerwehr in Schönenbach nicht nur ihr Können im Notfall. Sie präsentierten auch stolz ihre neuen Räume. Dafür hatten die Floriansjünger ebenfalls kräftig angepackt. Die Jugendwehr zeigte eindrücklich ihren Leistungsstand.

Zu dem Tag der offenen Tür hatte die Abteilung Schönenbach der Furtwanger Feuerwehr zusammen mit der Jugendfeuerwehr eingeladen. Anlass war vor allem der gelungene Umbau der ehemaligen Feuerwehrgarage zu Umkleideräumen und Florian-Stüble. Aber auch einen Einblick in die vielfältige Arbeit der Feuerwehr gab es.

Seit dem Neubau der Feuerwehr-Garage für das neue und größere Schönenbacher Fahrzeug wurden die alten Räume mit viel Eigenleistung durch die Feuerwehr umgebaut und erweitert. Der Umkleidebereich und ein neues Florian-Stüble als Aufenthaltsraum sowie für Schulungen wurden eingerichtet. Der bisherige Schlauch-Turm wurde zu einer Küche umgebaut und auch für die Jugendfeuerwehr gibt es jetzt eigene Umkleideräume. Regelmäßig fanden beim Tag der offenen Tür Führungen statt, die Besucher waren offensichtlich sehr an den Ausführungen unter anderem von Abteilungskommandant Martin Miggler und Stellvertreter Jürgen Wahl interessiert.

Seit zwei Jahren hat die Jugendfeuerwehr Furtwangen in Schönenbach eine eigene Jugendgruppe. Aktuell sind dort rund 15 Kinder und Jugendliche aus Schönenbach und Linach aktiv. Weitere Gruppen gibt es in Furtwangen selbst sowie für Neukirch und Rohrbach. Neben den Proben in den jeweiligen Abteilungen findet jede zweite Probe auch wieder gemeinsam statt, nicht zuletzt, um den Kontakt zwischen den künftigen Feuerwehrleuten zu pflegen. Allein in Schönenbach sind hier sechs Betreuer aktiv.

Auch die Jugendfeuerwehr präsentierte sich an diesem Nachmittag mit einer Vorführung, die von den Besuchern aufmerksam verfolgt wurde. Außerdem sorgte der Feuerwehrnachwuchs für Spaß und Unterhaltung für die jungen Festgäste mit verschiedenen Angeboten, nicht zuletzt mit Löschversuchen. In und vor der neuen Feuerwehrgarage wurde gefeiert. Die Feuerwehr erlebte hier einen richtigen Ansturm und hatte alle Hände voll zu tun, die Gäste mit Speis und Trank zu versorgen. Teilweise waren die Vorräte bereits im Laufe des Nachmittags aufgebraucht. Außerdem gab es musikalische Unterhaltung durch „Die vier luschdige drei & Band“.

Auf großes Interesse stießen mehrere Vorführungen. Die Jugendfeuerwehr zeigte, dass sie schon gut ausgebildet ist und beispielsweise ein kleines, brennendes Holzhaus problemlos löschen kann. Den Auftakt der Vorführungen bildete eine Fett-Explosion: Eine wichtige Vorführung, um den Besuchern deutlich zu machen, dass man eine brennende Fritteuse auf keinen Fall mit Wasser löschen darf, weil es dann zu einer Explosion kommt. In einer weiteren Vorführung wurden die verschiedenen Strahlrohre vorgeführt und gezeigt, in welch unterschiedlicher Form je nach Gegebenheit das Wasser auf das brennende Objekt gerichtet werden kann.

Besonders eindrucksvoll war einmal mehr die Rettung mit schwerem Gerät aus einem Unfallauto. Ein Feuerwehrmann hatte sich als Opfer in ein Fahrzeug gesetzt, das sich aber nach einem Verkehrsunfall nicht mehr öffnen ließ. So musste erst mit Spreizer und Schere die Türe geöffnet und dann vom Fahrzeug entfernt werden, bevor das Unfallopfer geborgen werden konnte.