Wahrscheinlich haben die meisten Gütenbacher dieses Bild schon einmal gesehen: Der Kirchturm der alten Kirche hängt mit einer Neigung von 45 Grad über dem schon teilweise abgebauten Kirchenschiff. Das Bild ist aktuell neben vielen anderen an einer von drei Stellwänden im hinteren Bereich der Kirche zu sehen, auf denen an den Neubau vor 60 Jahren erinnert wird.

Der Abriss hat damals viele ältere Gütenbacherinnen und Gütenbacher sehr bewegt; die alte, 1748 eingeweihte Kirche musste einem Neubau weichen. Am 20. Oktober 1963 wurde der Grundstein für die neue Kirche gelegt. Amandus Wagenbrenner, der ab 1959 insgesamt 47 Jahre lang Pfarrer von Gütenbach war, hatte den Neubau vorangetrieben, die neue Kirche war sein Projekt.

In der Urkunde über die Grundsteinlegung, die Wagenbrenner zusammen mit den Gemeinderäten und dem Erzbischöflichen Bauamt unterschrieb, waren neben den damaligen Stiftungsräten auch der Mesner Josef Weißer und der Organist Hermann Scherzinger aufgeführt. Durch die nach dem Zweiten Weltkrieg stark angewachsene Bevölkerung, so heißt es weiter in der Urkunde, war ein Abbruch der alten Kirche und ein kompletter Neubau notwendig geworden. Die Weihe erfolgte dann am 17. Oktober 1965. Die neue Kirche bot Platz für 750 Gläubige. Ein Geläut mit sechs Glocken komplettierte die Kirche, 1972 kam eine Orgel aus der Werkstatt der berühmten Firma Klais hinzu.

Bestimmt wird das Bild der Kirche, die der heiligen Katharina von Alexandrien geweiht ist, vor allem durch die riesige Glasfassade im hinteren Bereich, die einen lichtdurchfluteten Innenraum ermöglicht. Kleine farbige Glasfenster in den Seitenwänden sorgen bei Sonnenlicht für weitere Farbtupfer. Geschaffen wurden die Fenster vom Freiburger Künstler Rainer Dorwarth (1924 bis 2015), der viele weitere Sakralbauten in Süddeutschland gestaltet hat.

Für viele Besucher von zentraler Bedeutung ist das riesige Betonrelief im Chorraum, das die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor zeigt. Dieses Relief des Schwenninger Künstlers Oskar Steidle war nicht von Anfang an in der Kirche: Zunächst zierte ein großes Holzkreuz die Vorderwand des Altarraums. Erst ab Ende der 70er Jahre ergänzte das monumentale Relief die Kirchenausstattung. Gefeiert wird das Jubiläum der Grundsteinlegung im Patroziniumsgottesdienst am Sonntag, 19. November.