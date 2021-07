von Siegfried Kouba

Vorsitzender Michael Eschle erinnerte an das Sportfest und das Oktoberfest 2019 und bedauerte das totale Aus im Jahr 2020. Unkompliziert verlief die Online-Verlosung in diesem Jahr und ein Höhepunkt war das Spiel gegen Neukirch. Neu ausgerichtet geht es jetzt in die neue Saison. Verabschiedet hat man sich vom Trainer Rene Kaltenbach.

Wenig Fußball-Nachwuchs im Ort

Erfreuliches konnte trotz enormer Rückgänge Kassierer Dominik Häringer berichten. Rückschau auf einige Jahre und die Sicht in die Zukunft wagte der Spielausschussvorsitzende Sebastian Weiß. Die Weiterentwicklung des aktiven Fußballsports bewegte die Gemüter, denn wenig Nachwuchs steht im Ort zur Verfügung. Bereits 2016 gab es Überlegungen, sich mit Neukirch zu arrangieren, was nicht klappte. Corona beschleunigte den Prozess und man konnte mit der Spielgemeinschaft „SG Eintracht“ eine gesunde Basis für weiteres Handeln schaffen.

Ziel: In der Kreisliga vorn mitmischen

Eine entsprechende Vereinbarung schlossen die Sportfreunde Neukirch 1948 mit dem Gütenbacher FC 04. Man hofft, dem Altersdurchschnitt von 31 Jahren entgegen zu wirken, will neue Trainings- und Spielmöglichkeiten schaffen und in der Kreisliga vorne mitmischen. Die Kombination von Gütenbachs erfahrenen Spielern und den agilen jungen Neukirchern soll Früchte tragen – eine „Kopf-Herz-Entscheidung“. Über die Vereinsjugend berichtete Mario Dold. 2021/22 werden 41 Kinder von zehn Betreuern angeleitet. Am 27. Juli soll die Sitzung des Fördervereins stattfinden.

Sie führen den Verein

Den Vorstand des FC 04 Gütenbach bilden Voristzender Michael Eschle, sein Stellvertreter Daniel Eschle, Kassierer Dominik Häringer, Schriftführer Markus Eschle, Spielausschussvorsitzender Sebastian Weiß und Gesamtjugendleiter Maximilian Faller. Zum Spielausschuss gehören Thomas Schlegel und Tobias Hermann. Betreuer sind Markus Kapp und Alexander Sprenger. Weiterer Kassierer ist Patrick Renner und für das Finanzwesen zeichnet Thomas Wursthorn verantwortlich. Zweiter Schriftführer ist Markus Hummel und für Sportanlage und Spielbälle sind Dietmar Fischer, Helmut Feis und Peter Eschle zuständig.