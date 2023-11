Der Gemeinderat hat sich in der Gütenbacher Grundschule getroffen, um sich bei einem Klausurtag auf die Haushaltsplanung vorzubereiten. Trotz eines Überschusses von knapp einer Million Euro im Jahr 2023 reichen die Finanzmittel in den kommenden zwei Jahren wohl nicht aus, um alle notwendigen Vorhaben umzusetzen. Konsens besteht darüber, dass der Neubau des Gemeindezentrums noch zwei Jahre eine feste Größe vor allem im Finanzhaushalt ist.

Für Straßensanierungen sind Gelder einzuplanen. Handlungsbedarf besteht bei der Zufahrt zum Kohltal, der oberen Hintertalstraße, am Friedhof und bei der alten Kilpenstraße. Darüber hinaus lag der Schwerpunkt des Klausurtags, an der auch Architektin Eva Schwär, Schulleiter Simon Götschel, Kindergartenleiterin Melanie Jaksic und Hausmeister André Thieme teilnahmen, im Sanierungsfahrplan für Schule und Kindergarten. Es war den Gemeinderäten wichtig, dringende und gebäude- sowie sicherheitstechnisch relevante Themen anzupacken.

Warten auf neue Toiletten

Bürgermeisterin Lisa Hengstler hatte aufgrund von Wünschen der Eltern ein Budget für eine Generalsanierung der Toiletten veranschlagt, was die Räte vorerst zurückstellten. Vereinbart wurde, Fenster und Fassade zu sanieren, um anschließend die oberen Bereiche neu streichen zu können. Im Sanierungsfahrplan wurden Dachsanierungen am Kindergarten festgelegt. Die Dächer erreichen eine Nutzungsdauer von 20 Jahren und könnten mit überschaubarem Aufwand erneuert werden. 25.000 Euro sollen für das Außengelände bereitgestellt werden. Es gibt eine Initiative der Eltern, die keinesfalls gebremst werden soll. Dennoch wünscht sich der Gemeinderat vor dem Start ein genaues Konzept, welche Projekte umgesetzt werden sowie eine Abstimmung der sicherheitstechnischen Vorgaben. In den Sommerferien 2024 ist geplant, die Innendecken in den Fluren zurückzubauen. Anschließend sollen die Elektroinstallation und die Heizungsregelung erneuert werden. Erst in Folgejahren wird über die Neugestaltung der Innendecken beraten.

Thema waren zudem Einsparungen im laufenden Betrieb. Im Ergebnishaushalt sind nur wenige Sonderthemen veranschlagt, und die Suche gestaltet sich schwierig. Übrig bleiben die Vereinszuschüsse und der Winterdienst, worauf man bislang nicht verzichten will. Eine kleine Option gibt es dann doch: Die Gemeindeparkflächen unter anderem am Hanhart-Gebäude sollen vermietet werden. Dauerparker auf öffentlichen Flächen sollen weiterhin eng überwacht werden.