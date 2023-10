Auch beim zehnten Gütenbacher Oktoberfest herrschte im Festzelt eine Bombenstimmung. Am Samstagabend füllte sich das Zelt schnell und war bis auf den letzten Platz besetzt.

Zum Auftakt des Festes spielte wieder das Panikorchester aus Schönenbach auf, das wie gewohnt schon einmal kräftig für Stimmung sorgte, bis dann im Laufe des Abends das Quartett Alpenchili auftrat. Dieses sorgte dann auch den ganzen Abend über für hervorragende Stimmung. Bei dieser Dirndl- und Lederhosen-Party sorgte nicht zuletzt das Outfit der Besucher für die typische Atmosphäre. Offiziell eröffnet wurde das Oktoberfest mit dem Fassanstich durch Bürgermeisterin Lisa Hengstler und durch eine Begrüßung durch Lukas Faller vom neuen Vorstandsteam des FC Gütenbach.

Die Helfer des FC Gütenbach hatten an diesem Abend alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu versorgen. Lukas Faller vom Vorstand konnte am Ende eine durchweg positive Bilanz ziehen: Das zehnte Oktoberfest war wieder „richtig gut“, die Stimmung sei noch einmal besser gewesen als im Vorjahr. Nicht zuletzt war das Festzelt an diesem Abend komplett ausverkauft. Die neue Band Alpenchili sei eine gute Wahl gewesen. Den ganzen Abend über herrschte „Topstimmung“ im Festzelt bei viel guter Laune. Auch dieses Jahr gab es wieder die Möglichkeit, im Vorfeld einen Tisch einschließlich Hendl und einer Maß Bier für alle Tischgenossen zu reservieren, wovon reger Gebrauch gemacht wurde. Die Zahl der Tische war gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt worden, was dann vielfach genutzt wurde. Auch für das Handwerkervesper am Montag gab es eine rege genutzte Tischreservierung, hier dann mit großer Vesperplatte.

Der Sonntag stand im voll besetzten Zelt im Zeichen der zünftigen Blasmusik beim bayerischen Mittagstisch mit Schnitzel, Hendl und angenehmer Unterhaltung mit dem Bergacker-Duo. Nicht zuletzt gab es am Sonntag einige Ehrungen.

Den Schlusspunkt des Oktoberfestes bildete das Handwerkervesper am Montagabend mit „a rechte Brotzeit“. Dazu spielten Die vier luschdige drei und Band und anschließend die Breg-Brass-Buebe. Allesamt sorgten sie in bewährter Weise richtig für Stimmung.