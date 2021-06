von Siegfried Kouba

Eine wechselvolle Geschichte hat der Furtwanger Stadtgarten. Die Alois-Herth-Anlage ist Erholungs-Oase, war aber auch Selbstversorgereinrichtung, Konzertplatz, Zankapfel und Hundeklo. „Man könnte mehr daraus machen“, so zwei Schülerinnen, die hier die Sonne genossen. Positive Bestrebungen der Stadtverwaltung waren stets vorhanden, aber angesichts von auftretendem Vandalismus wurde beispielsweise der Musikpavillon dem Erdboden gleichgemacht.

Früherer Bürgermeister als Namenspate

Der Name erinnert in erster Linie an den ehemaligen Bürgermeister Alois Herth (1853-1937). Er stammte aus Ebringen bei Freiburg, kam als Kaufmannslehrling nach Furtwangen, zog als Mitglied der Zentrumspartei in den Stadtrat ein und wurde Abgeordneter des badischen Landtags. 1903 wurde Herth Bürgermeister und konnte 1912 eine weitere Amtszeit antreten. Er erwarb mit 270 Hektar Fläche Grundbesitz für die Stadt. Unter seiner Ägide entstanden die Friedrichstraße, die Friedrichschule, das Krankenhaus und ein Wasserleitungssystem.

Glimpflicher Übergang zur Weimarer Republik

Im Ersten Weltkrieg musste er die Versorgung der Bürger sicherstellen. Es gelang ihm, die unruhigen Zeiten des Übergangs zur Weimarer Republik glimpflich ablaufen zu lassen. An seinem 75. Geburtstag wurde der „letzte ehrenamtliche Bürgermeister“ Ehrenbürger der Stadt.

Kriegerdenkmal sollte Gefallene ehren

Ein anderes Kapitel wurde mit dem Kriegerdenkmal aufgeschlagen. Eingehend hat sich das Ehepaar Helga und Hans Kaiser damit beschäftigt, das viele Daten und historische Umstände aufzeichnete. Sie erinnerten an die allgemeinen Bestrebungen in Deutschland, Gefallene des Ersten Weltkrieges zu ehren. Denkmale entstanden landauf, landab. Bereits 1934 starteten in Furtwangen entsprechende Vorstellungen.

NS-linientreuer Künstler beauftragt

Nach mehreren Vorschlägen erhielt der NS-linientreue Künstler Hugo Knittel den Auftrag. Mit großem Bahnhof wurde das martialische Gebilde am 1. August 1937 eingeweiht. Nach dem Zweiten Weltkrieg veränderten sich die politischen Verhältnisse und die geistig-moralischen Überlegungen.

Ein Relikt von 1937 ist das Kriegerdenkmal im Stadtgarten. Trotz Gemeinderatsbeschluss – und der Beschädigung von 1977, als Unbekannte der mittleren Soldatenfigur den Oberkörper abrissen – existiert das martialische Zeichen immer noch. | Bild: Siegfried Kouba

Geistliche fordern vergebens ein Mahnmal

1960 sahen sich die Pfarrer Stephan Blattmann (römisch-katholisch), Alfred Thoma (evangelisch) und Wilhelm Eggert (alt-katholisch) zu einer Denkschrift veranlasst, die die Frage der Berechtigung des Denkmals aufwarf. Sie forderten an dessen Stelle ein Mahnmal.

Unbekannte attackieren Denkmal 1977

Nach einem Gemeinderatsbeschluss 1967 sollte das Denkmal entfernt werden. Doch es gab auch Stimmen für den Erhalt. In der Nacht zum 1. Mai 1977 schleiften Unbekannte einen Teil des Denkmals. Der Oberkörper des mittleren Soldaten wurde abgerissen. In diesem Zustand besteht der Klotz noch immer. Stadtarchivar Ludger Beckmann warnte 2006 in einer Ansprache, dass das ungeliebte Stück zum Kulturerbe werde, je länger es stehe.

Aus Rasen werden Gemüsebeete

Ein besonderes Gesicht erhielt der Stadtgarten bereits in den Kriegsjahren 1940/1941, als die Stadtverwaltung kleine Parzellen an interessierte Personen verpachtete. Die Rasenflächen wurden umgestaltet. Die Erde musste umgegraben und Steine entfernt werden. Wer Glück hatte, konnte den von Bauernhöfen stammenden Mist als Dünger unterharken. Die einzelnen Gartenstücke waren rund fünf bis sechs Meter lang und hatten eine Breite von drei bis vier Metern. Je nach Bedarf wurden Rüben, Salat, Rettiche oder Kartoffeln angebaut.

Trauriges Schicksal für Musikpavillon

Hanswilli Pörschmann (Jahrgang 1934) fertigte eine Skizze des Areals. Er konnte seinerzeit direkt von seiner Wohnung in der Kirnerstraße auf das Gelände schauen, denn das Kino wurde erst 1952 erstellt. Ein trauriges Schicksal erlitt der Musikpavillon im Stadtgarten. Er diente vor allem der Stadtkapelle für Auftritte. Vandalismus, Schmierereien und ausufernde Partys sorgten für einen unansehnlichen Zustand, so dass man sich entschied, das Bauwerk abzureißen.

Gerade im Sommer dient die Alois-Herth-Anlage als einladender Erholungsort. Tische, Bänke, ein Schachbrett und ein Boule-Feld sorgen für Abwechslung. Interessant ist der Baumbestand und gepflegt erscheinen Büsche und Blumen, wozu die vorbeifließende Breg die murmelnde Begleitmusik liefert.