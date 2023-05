Auch der dritte Tag des großen Jubiläumsfestes des Musikvereins Frohsinn Rohrbach, der Sonntag, war ein voller Erfolg für den Musikverein. Das Wetter spielte mit, auch von den Unwettern in der Nachbarschaft bekam man in Rohrbach nichts mit. Der Höhepunkt war natürlich am Sonntagnachmittag der große Umzug durch das Dorf mit zwölf Musikkapellen aus der Region.

Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche mit Pfarrer Harald Bethäuser begann das Programm im Festzelt mit dem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Unterkirnach. Vorsitzender Tobias Grieshaber zeigte sich sehr zufrieden mit dem Besuch bereits am Mittag, auch das kulinarische Angebot des Vereins wurde sehr gut angenommen.

Bewährter Moderater Rudi Schätzle

Und dann machten sich die Kapellen auf den Weg ins Reibschental zur Aufstellung für den Umzug. Pünktlich startete der Zug, angeführt vom Jubiläumsverein Frohsinn Rohrbach unter der Leitung von Florian Reis. In der Dorfmitte, beim Buswendeplatz, war die Ehrentribüne aufgebaut. Hier verfolgten die Ehrengäste, unter anderem Bürgermeister Josef Herdner, Pfarrer Harald Bethäuser und Ortsvorsteher Georg Kaiser sowie die Ehrenmitglieder des Vereins, das Geschehen. Und hier moderierte auch Rudi Schätzle in gewohnt unterhaltsamer Weise den Umzug. Er stellte die verschiedenen Kapellen in souveräner Manier vor.

Zwischen den Kapellen gab es natürlich immer einen gewissen Abstand, damit sich die Musiker nicht musikalisch in die Quere kamen. Und diese Lücken wurden dann ausgefüllt mit zahlreichen Oldtimern, vorgestellt von Rudi Schätzle. Zum einen waren das viele Traktoren mit einem Alter von bis zu 70 Jahren. Auch aus Rohrbach waren hier zwei Traktoren von Björn Lienhart und Jörg Lienhart mit von der Partie. Dazu gab es viele sehr schöne Oldtimer, die die Blicke auf sich zogen.