Zu einem ersten Planungsworkshop zur Gestaltung des Gemeindezentrums für Feuerwehr und Rathaus traf sich der Gemeinderat mit den Beteiligten in der Mehrzweckhalle.

Mitte September soll es losgehen

Der Auftrag für den Abriss des King-Areals wurde jüngst vom Gemeinderat vergeben. Baubeginn ist Mitte September. Während des Abrisses sollte bekannt sein, wie der Neubau aussehen kann, damit die Baugründung gleich eingeplant werden kann.

Zwei unterschiedliche Planungsvarianten

Der beauftragte Architekt Poldi Messmer stellte den Teilnehmern zwei unterschiedliche Planungsvarianten vor. Dabei handelt es sich zum einen um ein längliches Gebäude entlang des Hangs zum Rehbühl hin, zum anderen um einen kompakten Baukörper ähnlich positioniert zum bisherigen King-Gebäude.

Favorit von Rathausmitarbeitern und Feuerwehr ist schnell klar

Sowohl Mitarbeiter und Feuerwehr als auch Gemeinderäte sprachen sich für die Variante entlang des Hangs aus, da hier die Raumanordnung am besten harmoniere. In 3D-Ansichten war zudem erkennbar, wie dieser neue Baukörper das Erscheinungsbild des Ortskerns öffnet. Kommandant Schonhardt sprach sich vorab mit seinen Kameraden des Feuerwehrausschusses ab und gab notwendige Änderungen der gewählten Variante durch, die nun eingearbeitet werden.

Gesamtkosten auf rund 2,8 Millionen Euro taxiert

Sorgen bereiten der Bürgermeisterin und dem Gemeinderat daneben die Kosten. Diese werden derzeit mit der erschwerten Gründung über den Bach auf 2,8 Millionen Euro beziffert. Auch wenn alle Förderungen wie geplant eingehen, muss die Gemeinde selbst noch einmal über eine Million Euro stemmen.

Kassensturz bei der Klausurtagung geplant

Der Gemeinderat will sich nun zunächst in einer Klausurtagung Mitte September mit den Finanzen der Gemeinde beschäftigen, bevor die nächsten Schritte gegangen werden. Die Gemeindeverwaltung will bis dahin alle Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten genau prüfen.

Wie umgehen mit dem Bachlauf?

Vorab spielte für die Planungen der Umgang mit dem örtlichen Bachlauf eine wichtige Rolle. Es zeigte sich, dass die Flächen ohne die Überbauung des Baches nicht für das beschlossene Raumkonzept für Feuerwehr und Rathaus ausreichen werden.

Gewässer dürfen eigentlich nicht mehr überbaut werden

Zum Hintergrund: Die technischen Anforderungen wurden bereits mit Fachleuten der Feuerwehr abgestimmt, um die möglichen Förderungen bestätigen zu können. Mit den ersten groben Entwürfen wurde der Kontakt zum Amt für Wasser- und Bodenschutz gesucht. Denn grundsätzlich dürfen Gewässer nicht mehr überbaut werden. Es gibt jedoch Ausnahmen, wenn Alternativen wirtschaftlich nicht vertretbar sind.

Unverhältnismäßige Mehrkosten

Und tatsächlich: Eine andere Positionierung der Gebäude hätte laut Schätzung alleine für die Hangsicherung 1,4 Millionen Euro gekostet. Da dies außer Verhältnis zum geplanten Projekt stehen wurde als zweite Alternative geprüft, den Bachlauf zu verlegen. Die Kostenschätzung hierfür beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro. Auch das steht außer Verhältnis zum Planungsprojekt.

Auch künftig Unterhaltungsmaßnahmen nötig

Daher kann eine erneute Überbauung des Baches genehmigt werden. Wichtig hierbei ist die Statik des Gebäudes, insbesondere, dass die Lasten nicht auf der Bachdohle getragen werden, sondern davor und dahinter. Die bestehende Bachdohle ist in einem annehmbaren Zustand. Architekt Messmer wies darauf hin, dass die Gemeinde hier sicher künftig auch Unterhaltsmaßnahmen betreiben muss.