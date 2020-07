von Stefan Heimpel

Große Resonanz erfahren die Video-Gottesdienste der Seelsorgeeinheit Bregtal, die seit Beginn des Corona-Lockdowns über Youtube mit Pfarrer Martin Schäuble und Pfarrer Paul Demmelmair übertragen werden. Selbst die Initiatoren sind absolut überrascht über das große Interesse. Im Rahmen der langsamen Normalisierung werden diese Videogottesdienste nun vorerst Ende Juli eingestellt, der letzte Gottesdienst kann am 26. Juli abgerufen werden. Wie es weitergehen soll, werde man im Herbst entscheiden, so Pfarrer Schäuble.

Eine kleine Prozession angedeutet wurde sogar beim Gottesdienst zu Fronleichnam, der in der Schönenbacher Pfarrkirche aufgezeichnet wurde. | Bild: Heimpel

Nachdem Mitte März infolge der Corona-Pandemie offiziell der Lockdown verkündet wurde, waren auch öffentliche Gottesdienste nicht mehr zulässig. Als Pfarrer Schäuble am Sonntag zuvor bereits angekündigt hatte, dass er auch weiterhin, dann allerdings allein, eine Sonntagsmesse für die Seelsorgeeinheit feiern werde, entstand die Idee, diese Messe für alle über einen Youtube-Kanal auszustrahlen und somit den Gläubigen zu Hause die Mitfeier des Gottesdienstes zu ermöglichen. Bereits am 22. März, dem ersten Sonntag ohne öffentliche Gottesdienste, wurde die erste Messe ausgestrahlt. In den folgenden Wochen gab es viele weitere Gemeinden, die solche Gottesdienste für ihre Gläubigen ausstrahlten, die Seelsorgeeinheit Bregtal war hier schon gleich von Anfang an mit dabei. In der Pfarrkirche St. Andreas in Neukirch waren neben Organist und Kameramann von Anfang an zwei Helfer aus der Pfarrgemeinde Neukirch mit dabei: Armin Laule und Hartmut Elmerich.

1500 Aufrufe in 24 Stunden

Die Resonanz auf diese erste Messfeier war enorm. Innerhalb der ersten 24 Stunden wurde die Messe etwa 1500 Mal aufgerufen. Doch offensichtlich war es auch ein echtes Bedürfnis und nicht nur Neugierde, denn dieses Video wurde innerhalb der ersten 24 Stunden etwa 350 Stunden lang abgespielt. Hochgerechnet bedeutet dies, dass fast 500 Internet-Besucher die Messe komplett angesehen haben. Und aus Gesprächen in den folgenden Wochen wurde auch deutlich, dass es häufig zwei Personen oder sogar ganze Familien sind, die jeden Sonntag die Messe mitfeiern. Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist damit noch deutlich höher als die registrierte Zahl der Internet-Besucher.

Für viele der Gläubigen gehört auch die sonntägliche Kleidung zu diesem Gottesdienst genauso dazu wie eine brennende Kerze neben dem Computer. Und auch die zahlreichen dankbaren Rückmeldungen an Pfarrer Martin Schäuble waren ein Beleg, dass man hier ein echtes Bedürfnis gefunden hat. Dank erreichte Pfarrer Schäuble von Zuschauern weit über die Seelsorgeeinheit hinaus aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland.

Bis Ende Juli werden es 21 Messfeiern und zwei Maiandachten sein, die übertragen wurden. Bis jetzt wurden die Gottesdienste insgesamt etwa 29 000 Mal aufgerufen. Mehr als 4000 Stunden liefen die Gottesdienst-Videos. Und 338 Gläubige haben aktuell den Youtube-Kanal abonniert, um über jeden Gottesdienst direkt informiert zu werden.

Wie geplant, wird der vorerst letzte Video-Gottesdienst am 26. Juli um 9 Uhr ausgestrahlt. Im Herbst will Pfarrer Martin Schäuble neu entscheiden, wie es mit diesen Youtube-Gottesdiensten weitergehen soll. Rückmeldungen sind möglich über die beiden Pfarrbüros Furtwangen, Telefon 07723/5 04 76 60, oder Vöhrenbach, Telefon 07723/2 56. Außerdem kann die Rückmeldung über E-Mail info@kath-bregtal.de erfolgen.