Herr Schofer, ist es generell üblich, dass es nach Ende der Bewerbungsfrist noch freie Studienplätze gibt?

Ja, es gibt für manche Studiengänge landesweit mehr Studienplätze als Bewerbende. Das ist auch bei uns an der Hochschule Furtwangen so.

In welchen Studiengängen gibt es noch freie Plätze? Welche sind besonders begehrt, welche weniger? Und gab es diesbezüglich in den vergangenen Jahren Veränderungen?

Natürlich gibt es im Studieninteresse junger Menschen auch immer wieder eine Verschiebung hin zu bestimmten Themen. Zum Beispiel rückte in den vergangenen Jahren, auch durch die Pandemie, der Fachbereich Gesundheit merklich stärker in den Fokus. In diesem Bereich haben wir an der Hochschule Furtwangen das Studienangebot stark ausgeweitet und bieten auch im kommenden Wintersemester mit „Physician Assistant“ wieder einen neuen Studiengang an, der direkt so gut angenommen wird, dass wir längst nicht allen Bewerbenden einen Platz anbieten konnten. Im Gegenzug scheint das Interesse an Studiengängen, die MINT-Fächer beinhalten, derzeit etwas schwächer zu sein. Deshalb engagieren wir uns hier ganz besonders für die Nachwuchsförderung und machen viele Angebote für Schülerinnen und Schüler.

Wie hat sich in den vergangenen Jahren der Zulauf an die HFU entwickelt, wie viele Studenten hat die Hochschule derzeit?

An den Hochschulen gab es zu Zeiten der Doppelabschlussjahrgänge Spitzenwerte bei den Studierendenzahlen, das hat sich seither wieder abgebaut. Im vergangenen Sommersemester waren bei uns 4605 Studierende eingeschrieben. Für das Wintersemester läuft der Prozess der Zulassungsangebote und der Immatrikulation gerade, genaue Zahlen werden wir im Oktober haben.

Wie sieht es in punkto Studienplätze aus, können alle besetzt werden?

In den vergangenen beiden Semestern konnten nicht alle unsere Studienplätze besetzt werden. Die Bewerberzahlen sind bei den allermeisten Hochschulen und Universitäten rückläufig, auch bei uns an der Hochschule Furtwangen. Für das kommende Wintersemester läuft das Zulassungsverfahren noch.

Wie viele Studiengänge werden an der Hochschule angeboten? Wie viele sind zulassungsbeschränkt?

Wir bieten im anstehenden Wintersemester 31 Bachelor- und 16 Masterstudiengänge an. 16 davon sind nicht zulassungsbeschränkt.

Wie aufwändig ist es, die Bewerbungen zu prüfen? Geht das über den ganzen Sommer hinweg?

Im April begann die Bewerbungsphase für das Wintersemester; sie endete zum 15. Juli. Für die noch freien Plätze können sich Studieninteressierte aber auch jetzt noch bewerben. Die reguläre Bewerbung erfolgt für alle Hochschulen bundesweit über das Online-Portal hochschulstart.de. Dort können die Bewerbenden mehrere Hochschulen auswählen und Präferenzen vergeben, wo sie am liebsten studieren möchten. In der Regel geht die Prüfung schnell – es müssen bestimmte Unterlagen eingereicht werden, zum Beispiel die Hochschulzugangsberechtigung. Bei Bewerbenden aus dem Ausland ist das Verfahren sehr viel aufwändiger, hier braucht es eine Anerkennung der Schul- oder Studienabschlüsse und es fallen Notenumrechnungen ins deutsche Notensystem an.

Wann gehen die Zusagen und Absagen heraus? Wie sieht es mit Nachrückern aus?

Nach dem Bewerbungsschluss am 15. Juli haben wir umgehend unsere Zusagen verschickt. Diejenigen, die diese erhalten haben, können nun entscheiden, ob sie unser Angebot annehmen. Durch das Verfahren über hochschulstart.de werden Absagen etwas später versandt – manchmal gibt es bis zuletzt zum Beginn des Semesters noch eine Chance, einen Studienpatz zu bekommen. Jetzt, nach Ende der offiziellen Frist, können sich Studieninteressierte allerdings online direkt bei uns an der HFU bewerben. Für die noch freien Plätze gibt es sehr schnell eine Zu- oder Absage.

Steckt heutzutage noch sehr viel Bürokratie dahinter? Falls ja, wann ist damit zu rechnen, dass die Verfahren vereinfacht werden?

Das Bewerbungsverfahren ist komplex – schließlich soll jede und jeder angehende Studierende möglichst den Studienplatz bekommen, den er oder sie sich gewünscht hat, und man muss auch ausreichende Rückmeldefristen einräumen. Aber das Verfahren ist bereits digital und damit vereinfacht. Für unsere Studentische Abteilung und das Zulassungsamt bedeutet die Zeit vor dem Semesterbeginn natürlich immer sehr viel Arbeit, aber das klappt völlig reibungslos.