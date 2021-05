von Christa Hajek

Die Eröffnungsbilanz für das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Gemeinde Gütenbach legte Kämmerer Marcus Gruber dem Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vor. Von einem „zentralen und sehr aufwendigem Element“ sprach Gruber. Denn alle Vermögenswerte, Forderungen und Verbindlichkeiten müssten in das Buchungssystem der Kommune eingearbeitet werden. Stichtag für die Eröffnungsbilanz sei der 1. Januar vergangenen Jahres. „Wir sind froh, das geschafft zu haben“, dankte Bürgermeisterin Lisa Hengstler ihrem Team und kündigte an, dass man die Jahresrechnung 2020 „relativ zeitnah“ vorlegen werde.

Straßen, Leitungen und Kanäle

Die Eröffnungsbilanz weist Aktiva und Passiva von knapp 11,8 Millionen Euro aus. Der größte Teil, 10,5 Millionen Euro, entfällt auf das Sachvermögen. Hierunter befinden sich allein 5,8 Millionen Euro auf der Position Infrastrukturvermögen – also Wasser, Abwasser und Straßen. Unter „Anlagen im Bau“ sind zwei Millionen Euro ausgewiesen, vor allem für die seinerzeit noch in der Sanierung befindliche Mehrzweckhalle. Die unbebauten Grundstücke sind mit 1,7 Millionen Euro in der Bilanz vertreten. Hierunter fällt auch der Gemeindewald, der 101 Hektar groß ist. Am Beispiel Wald erläuterte Gruber, wie aufwendig die exakte Bewertung sei. Bebaute Grundstücke seien mit gut 800.000 Euro bewertet, Maschinen und Anlagen mit knapp 130.000 Euro.

101 Hektar Wald

Am 1. Januar 2020 verfügte die Gemeinde Gütenbach über rund 130.000 Euro liquide Mittel. Als Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse sind in der Bilanz 328.000 Euro ausgewiesen, sie waren für den ersten Bauabschnitt der Breitband-Verlegung bestimmt. Der Gütenbacher Gemeinderat beschloss einstimmig die Eröffnungsbilanz, die nun der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt wird, wie Hengstler ankündigte. Danach werde die Verwaltung die Jahresrechnung 2020 in Angriff nehmen.