von sh

Vöhrenbach (sh) Einmal mehr musste sich das Vöhrenbacher Gremium mit einem Bauantrag für Objekte beschäftigen, die bereits erstellt wurden. Meist bleibt dem Gemeinderat nichts anderes übrig, als dem Antrag nachträglich zuzustimmen, wenn dieser grundsätzlich zulässig ist. In diesem Fall aber hatte der Gemeinderat die Möglichkeit, die beiden Baumaßnahmen abzulehnen.

Eine nicht genehmigte Hangabfangwand muss der Bauherr in Langenbach wieder entfernen. Bild: Hoda Bogdan/stockadobeBild: Hoda Bogdan/ | Bild: @bogdanhoda

In der Folge wird voraussichtlich der Abriss zumindest eines Baus stattfinden müssen. Im Frühjahr 2020 war aufgefallen, dass bei einem Grundstück in Langenbach neben der bestehenden Garage eine große Hangabfangung gebaut wird, obwohl hierfür kein Bauantrag vorlag. Die Wand aus Beton-Schalensteinen hat eine Fläche von rund 100 Quadratmetern bei einer Breite von elf Metern und einer Tiefe von zehn Metern. Dadurch sind vier neue Stellplätze entstanden. Bei der Überprüfung weiterer Bauten auf dem Grundstück wurde festgestellt, dass auch für eine seit längerem bestehende Garage mit Terrasse mit zwei weiteren Stellplätzen keine Baugenehmigung vorlag. Insgesamt seien jetzt neun Stellplätze vorhanden auf einem Grundstück, das aktuell von zwei Personen bewohnt werde, so die Verwaltung. Das Landratsamt forderte nun einen nachträglichen Bauantrag an, um prüfen zu können, ob überhaupt eine nachträgliche Genehmigung möglich ist.

Das Grundstück befindet sich im Außenbereich. Baumaßnahmen sind hier nur ausnahmsweise zulässig und nur, wenn der Bedarf nachgewiesen wird. Eine Privilegierung wie für Land- oder Forstwirtschaft liege nicht vor. Daher sieht die Verwaltung keine Möglichkeit, diese Schwarzbauten nachträglich zu legalisieren. Allerdings könne man, so das Landratsamt, für die seit über zehn Jahren bestehende ungenehmigte Garage eine Duldung aussprechen, was aber keine Genehmigung bedeute. Hier werde ein Bußgeld erhoben, aber kein Rückbau angeordnet. So beschloss auch der Gemeinderat, das Einvernehmen zu versagen. Vor allem müsse die Hangabfangung zurückgebaut und das natürliche Gelände wiederhergestellt werden. Für die Garage wurde bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen einer Duldung zugestimmt.