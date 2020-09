von Stefan Heimpel

Die Gesamtkosten für die Sanierung liegen gut im Rahmen, heißt es, wenn man von unerwarteten deutlichen Steigerung bei der Elektrik absehe. Die Ursache für diese einzelne deutliche Überschreitung sei allerdings bekannt, so die Gemeinderäte: Bei der Vergabe der Elektroarbeiten 2019 lag das günstigste Angebot mit 150.000 Euro und damit mehr als 100.000 Euro über den ursprünglichen Berechnungen mit etwa 45.000 Euro. Bei den übrigen Vergaben waren die Abweichungen aber relativ gering.

Bei allen drei aktuellen Vergaben war es sogar so, dass die geschätzten Kosten, teilweise sogar deutlich, unterschritten wurden. Also könnte es ein gewisses Potenzial zu Einsparungen geben.

Das kosten die Aufträge Außenanlage Vergeben wurde die Herstellung der Außenanlage an die Bauunternehmung Hermann in Furtwangen für 38.973 Euro, was geringfügig unter der Schätzung des Planungsbüros, aber deutlich unter der ursprünglichen Kostenermittlung von 2016 lag. Fassadenbau Ebenfalls an die Firma Hermann vergeben wurden die Zimmerer- und Holzbauarbeiten für die Fassade für 30.986 Euro. Dieses Angebot war günstiger als die Kostenschätzung mit 36.000 Euro und die ursprüngliche Kostenermittlung von 2016 mit 35.300 Euro. Außenputz Der Außenputz mit den Gerüstarbeiten schließlich wurde an die Firma Sauter in Furtwangen vergeben für 137.804 Euro. Auch hier war das Angebot günstiger als die Kostenschätzung mit 138.000 Euro und die Kostenermittlung von 2016 mit 139.800 Euro.

Die Gemeinderäte äußerten sich zufrieden, dass alle drei Angebote günstiger lagen als geplant. Ebenso erfreulich sei es, dass in allen drei Fällen Furtwanger Unternehmen zum Zuge kamen. Angesprochen wurden die noch offenen Posten für die Einrichtung und die Küche. Diese Kosten gehören allerdings nicht zur eigentlichen Sanierung und werden gesondert berechnet.

Außerdem machte Ortsvorsteher Georg Kaiser deutlich, dass durch verschiedene Veranstaltungen und Aktionen die Dorfgemeinschaft auch schon einen stattlichen Betrag gesammelt habe, der unter anderem für diese Einrichtungen verwendet werden soll.