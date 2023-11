Gute Nachrichten für Gütenbach: Rund 30.000 Euro erhält die Gemeinde aus dem EU-Förderprogramm zur Weiterentwicklung der Region durch innovative Projekte. Mit dem letzten Förderaufruf für Kleinprojekte kamen gleich zwei Anträge aus Gütenbach zum Zug, so die Gemeinde in einer Mitteilung.

Die Metzgerei Dold erhielt demnach den Zuschlag für die Aufstellung eines Verkaufsautomaten in der Ortsmitte. Seit der Schließung des Landmarktes bestand im Ort ein Versorgungsdefizit. Überbrückt werden soll dies mit dem Wurst- und Getränkeautomaten der Metzgerei. Das Angebot wurde in den zurückliegenden Sommermonaten schon rege von Wanderern und Radfahrern genutzt, die gerne in der Ortsmitte eine Rast machen. Bei Investitionskosten von rund 18.000 Euro konnten mit dem 80-prozentigen Fördersatz 14.400 Euro gewährt werden.

Eine weitere Versorgungslücke soll die neue Außenbewirtung des FC Gütenbach schließen. Die Außentribüne – von den Einheimischen auch gern als „Festmeile“ bezeichnet – soll zur Außengastronomie umgebaut werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit Investitionskosten von rund 20.000 Euro wurde auch hier der 80-prozentige Fördersatz angewandt: Es werden 16.000 Euro als Zuschuss gewährt.

In die Förderkulisse des Regionalbudgets konnte diese Maßnahme laut Mitteilung der Gemeinde insbesondere eingebunden werden, da das Vereinsheim zeitweise zum einzigen gastronomischen Angebot im Ort gehört. Zudem finden beim FC Gütenbach nicht nur Fußballbegeisterte zusammen, im Verein werden auch verschiedene Turn-, Gymnastik-, Kinder- und Jugendgruppen geführt.