Das Hauptexponat der Ausstellung „Gehäkeltes Korallenriff – Das Meer beginnt vor der Haustüre“ ist mehrere Meter lang und derzeit zusammen mit ergänzenden Schautafeln im Glaspavillon der Mensa der Hochschule Furtwangen zu sehen. 75 Kilogramm Wolle haben die Mitwirkenden mit Häkelnadeln in Korallen verwandelt – in allen nur denkbaren Formen, heißt es in einer Pressemitteilung. Initiiert wurde das Projekt von der Riegeler Künstlerin Anna Busch nach dem Vorbild einer Kunst-Idee aus San Francisco, die in Deutschland in Baden-Baden zu sehen war.

Die Einzigartigkeit der Artenvielfalt in Korallenriffen und die Bedrohung nicht nur dieses Lebensraums durch die Menschen gehe alle an, so Busch in ihrer Ansprache zur Vernissage. Die ehrenamtlichen Mitwirkenden im Bürgercafé in Riegel und das örtliche „Klimanetzwerk“ waren sich deshalb schnell einig: Das machen wir auch! Gemeinsam wurde der Untertitel „Das Meer beginnt vor der Haustüre“ gefunden, und das Ausstellungskonzept wurde um Schautafeln erweitert, die den Zusammenhang zwischen Konsumverhalten und den Auswirkungen auf die Umwelt dokumentieren. Über 80 Mitwirkende erstellten in kürzester Zeit über 1000 einzelne Korallen. „Zuletzt mussten wir schon bremsen“, berichtet Cordula Böhle aus dem Projektteam.

Bei der Vernissage sprachen Bürgermeister Josef Herdner und die Landtagsabgeordnete Martina Braun, in denen beide die gesellschaftliche Verantwortung für Artenschutz und Klima betonten. Die Ausstellung konnte auf Wirken von Achim Karduck, Senatsbeauftragter Nachhaltigkeit an der Hochschule Furtwangen (HFU), für Furtwangen gewonnen werden.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist bis 2. Juni montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.