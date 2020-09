Pünktlich zum Start des neuen Kindergartenjahrs in Gütenbach konnte auch das neue Betreuungskonzept starten. Es gibt eine altersgemischte Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten für bis zu 25 Kinder ab drei Jahren, von 7 Uhr bis 13 Uhr täglich. In der neu eingerichteten Ganztagesgruppe mit verlängerten Öffnungszeiten sind die Betreuungszeiten am Montag, Mittwoch und Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 7 Uhr bis 16 Uhr. Diese Gruppe bietet Platz für bis zu zwölf Kinder ab drei Jahren.

Viele Akteure beteiligt

Gut eineinhalb Jahre intensive Vorbereitung, Planung und Organisation waren für die jetzige Umsetzung nötig. Viele Akteure waren an der neuen Betriebserlaubnis beteiligt. Das Kindergartenteam rund um die Leiterin Daria Hellinger-Kolb kümmerte sich um die pädagogische Konzeption. Während der Zwangspause in der Corona-Hochphase wurde am Feinschliff der Konzeption via Video- und Telefonkonferenz gearbeitet.

Räumlichkeiten neu organisiert

Auch mussten einige Räume komplett ausgeräumt, umgeräumt und neu organisiert werden. Mit großer Unterstützung durch die Bauhofmitarbeiter André Thieme und Felix Hetzel wurden Kisten und Kartons geschleppt und entsorgt, was nicht mehr nutzbar war.

Sanitäranlagen schon lange sanierungsreif

Gleichzeitig starteten unter der Leitung von Bürgermeisterin Lisa Hengstler die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in den Räumlichkeiten des Kindergartens. Die Sanitäranlagen waren schon längst sanierungsbedürftig. Wassermeister Thomas Scherzinger fungierte hier als Bauleiter und koordinierte die Arbeiten und führte auch ein Großteil der Arbeiten selbst aus.

Neuer Gruppenraum und Schlafraum

Ein altes Klassenzimmer wurde zu einem neuen Gruppenraum umgestaltet. Hierfür wurde ein Fachberater eines Einrichtungshauses für den Kindergartenbereich hinzugezogen. Im oberen Gruppenraum wurde ein Schlafraum geschaffen und ein weiterer Fluchtweg wurde gebaut.

Küche wurde zum neuen Highlight

Ein Highlight neben dem sanierten und farbenfrohen Sanitärbereich ist die neue Küche. Hauptamtsleiterin Caroline Heim und Kindergartenleiterin Daria Hellinger-Kolb wählten unter zahlreichen Angeboten das Planungsbüro Bliestle aus Villingen für die neue Küche aus. Beim Vor-Ort-Termin Ende 2019 wurde man sich direkt einig, wie die neue Küche aussehen soll.

Ganz wichtig war, dass die neue Küche über ausziehbare Podeste verfügt. Für das Planungsbüro war dies eine kleine Herausforderung, da es eine solche Bestellung bisher nicht gab. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Aus der alten Küche in der Nische des oberen Gruppenraums wurde das Bestmögliche rausgeholt. Die Podeste lassen sich durch Antippen ausfahren und bieten zusätzlich Stauraum.

„Bachhof“ liefert kindgerechtes Mittagessen

In einer Ganztagesbetreuung darf eins nicht fehlen – das warme Mittagessen. Glücklicherweise konnte die Verwaltung die Betreiber des Gütenbacher Lokals „Bachhof“ für die Verpflegung gewinnen. Das Ehepaar beliefert den Kindergarten zweimal die Woche mit warmem und kindgerechtem Mittagessen. Den Speiseplan erstellen sie vier Wochen im voraus. Am vergangenen Donnerstag hat Hauptamtsleiterin Caroline Heim den Kindergarten beim Mittagessen besucht. Obwohl es das zweite Mittagessen war und alles noch Neuland ist, machte die Gruppe einen sehr eingespielten Eindruck.

Die Kinder der Ganztagesbetreuung kamen mit Erzieherin Marion Ott gemeinsam vom Spielplatz. Als Erstes stand dann das Händewaschen auf dem Programm. Rituale wie Tischgebet sprechen, gemeinsamer Essensbeginn und weitere Tischregeln werden eingeübt.

Das Angebot wird von den Eltern sehr gut angenommen, denn inzwischen sind fast alle Plätze ausgebucht.