Ein wichtiger Schritt für die Finanzbuchhaltung der Furtwanger Stadtverwaltung wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung realisiert: Es wurde die Eröffnungsbilanz nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) vorgelegt und beschlossen. Nötig wurde dies, da alle Gemeinden Baden-Württembergs ihren Haushalt von der Kameralistik auf das NKHR, auch als Doppik bezeichnet, umstellen mussten. Die Kameralistik ist eine Geld- und Finanzrechnung, die das sogenannte Geldverbrauchskonzept in den Vordergrund stellt. Dabei erfasst die Kameralistik alle Einnahmen und Ausgaben des jeweiligen Haushaltsjahres, die kassenwirksam sind. Doppik ist ein Kunstwort aus der Betriebswirtschaftslehre und bezeichnet die doppelte Buchführung, wie sie auch häufig in der Wirtschaft üblich ist. Im Gegensatz zur Kameralistik werden in der Doppik neben den Einnahmen und Ausgaben auch alle weiteren Vermögenswerte und Schulden aufgeführt. Hierdurch bekommt die Kommune einen deutlich besseren Überblick über die finanzielle Situation sowie bessere Planungsmöglichkeiten.

Spätestens zum 1. Januar 2020 musste das NKHR bei allen Kommunen eingeführt sein. Der Gemeinderat Furtwangen hatte beschlossen, zum 1. Januar 2019 umzustellen. Dazu musste zum 1. Januar 2019 eine Eröffnungsbilanz als Basis für alle weiteren Buchungen erstellt werden, die allerdings sehr aufwendig und vielschichtig ist. Kämmerer Marcel Dold konnte nun diese Eröffnungsbilanz fertigstellen und vorlegen. In der Sitzung erläuterte er auch die verschiedenen Zahlen dieser Bilanz, die mit Aktiva und Passiva von jeweils 40.590.342,69 Euro abschloss. Einen wesentlichen Anteil daran hat das Sachvermögen der Stadt, zu deem Grundstücke und Gebäude, Maschinen und sonstige Vermögenswerte zählen.

Aus dieser Eröffnungsbilanz wurde dann das Basiskapital der Stadt Furtwangen von 30.951.000 Euro ermittelt. Dies bleibt für die kommenden Jahre die Basis. Auch durch zusätzliche Einnahmen kann dieses Basiskapital nicht erhöht werden. Wenn allerdings Zahlungsrückstände länger nicht ausgeglichen werden können, kann das Basiskapital um diesen Betrag verringert werden. Allerdings darf das Basiskapital niemals null Euro erreichen. Auch Marcel Dold konnte nicht erklären, was passieren würde, wenn tatsächlich durch die entsprechenden Rechnungen das Basiskapital auf Null sinken würde. Dies sei wohl niemandem bekannt.

Besonders wies Marcel Dold auf die Bedeutung der Schätzung der Werte für Grundstücke und Häuser hin, die mit ihrem Wert im Jahr 1974 einkalkuliert werden. Wenn ein Grundstück mit einem aktuell deutlich höheren Preis verkauft wird, gibt dies entsprechende zusätzliche Einnahmen in der städtischen Bilanz.