75 Jahre Fatimakapelle Furtwangen: am kommenden Dienstag, 15. August, wird mit einem Festgottesdienst bei der Fatimakapelle daran erinnert, dass dieses kleine Gotteshaus vor 75 Jahre eingeweiht wurde.

Die Kapelle ist ein weithin sichtbares Zeichen des Dankes der Furtwanger Bürger dafür, dass entgegen jeder Erwartung die Stadt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges verschont wurde. Denn in einem Gelübde hatten sich die Bürger dazu verpflichtet, diese Kapelle bei Verschonung der Stadt zu errichten. Vor genau 75 Jahren, am 15. August 1948, wurde die Kirche durch Pfarrer Blattmann eingeweiht. Ein Jahr zuvor hatte man den Bau der Kapelle mit der Grundsteinlegung begonnen.

Die Vorgeschichte begann im Kriegsjahr 1944: Hier betete die Gemeinde in „gedrängt vollem Gotteshaus“ um Frieden und um den Erhalt der Heimat. In der „Urkunde an die Nachwelt“, die anlässlich der Errichtung der Kapelle 1947 zur Grundsteinlegung verfasst wurde, wird die Situation kurz vor Ende des Krieges geschildert. Da gab Pfarrer Simon den Gedanken aus, der Gottesmutter von Fatima ein Heiligtum zu versprechen, „wenn sie uns vor den Verwüstungen des Krieges bewahre.“

Im April 1945, wenige Tage vor dem Ende des Krieges in Europa, waren rund 30.000 Mann in Furtwangen zum letzten Kampf versammelt. Bei dem drohenden Angriff der Alliierten wäre Furtwangen zerstört worden. Und Furtwangen betete! Plötzlich, in der Nacht des 24. auf den 25. April 1945, zogen sämtliche Truppen ab. Am 25. April wurde der Ort den schon einrückenden Franzosen kampflos übergeben. Furtwangen war gerettet.

1947, als in Deutschland überall noch die Folgen des Krieges deutlich spürbar waren, wurde dann die Initiative unternommen, dieses Gelübde auch zu realisieren und der Grundstein für die Kapelle gelegt. Viele freiwillige Spenden und Arbeitsleistungen in dieser schweren Zeit und Not nach dem Krieg ermöglichten dann den Bau. Am 15. August 1948 wurde die nun fertiggestellte Kapelle der Gottesmutter von Fatima geweiht. Seither ist die Fatimakapelle ein Ort der Ruhe, aber auch ein Mahnmal als Erinnerung an das Ende des Krieges in Furtwangen.