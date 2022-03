Und die Zuschauer mussten gute Nerven haben. Die „sehr selektive Strecke“ über Wellentäler, Sprünge und durch Steilkurven habe den Athleten „alles abverlangt“, stellte Skiclub-Vorsitzender Manfred Kienzler fest. Schon in den Qualifikationsrennen um den Einzug ins Finale war es oft eine Millimeterentscheidung. Kienzler attestierte Daniela eine „Wahnsinnsleistung“. Nach einer so schweren Verletzung – eine Kreuzbandriss im vergangenen Winter – so zurückzukehren, sei „phänomenal, zollte er ihr Respekt für die gezeigte Leistung.

Eine ganze Region freut sich mit Daniela Maier über Olympia-Bronze. Die Sportlerin vom Skiclub Urach hat bei den Olympischen Spielen in Peking die Bronzemedaille im Skicross gewonnen und dabei für einen besonders spannenden Krimi bei diesen Wettkämpfen gesorgt.

Erst eine Video-Entscheidung der Jury sicherte der Skifahrerin aus dem Bregtal die begehrte Medaille. Es war die erste für einen deutschen Skicrosser überhaupt bei Olympia und die erste einer alpinen Skifahrerin aus dem Schwarzwald seit 86 Jahren. Im Zielraum konnte sie es selbst kaum glauben.

Im Finale war nach dem Zieleinlauf die 25-jährige Sportlerin auf dem bei Olympia besonders undankbaren vierten Platz gelandet. Fair gratulierte sie trotz der Enttäuschung schon den erfolgreichen Medaillengewinnerinnen, als plötzlich die Nachricht von einer Videoüberprüfung der Wettkampfjury die Runde mache.

Viel Lob für Fairness

Maier selbst wollte es zunächst gar nicht glauben. Sie hatte die kritische Situation als normales Wettkampfverhalten beurteilt und verteidigte sogar noch die Schweizer Kollegin Fanny Smith, die schon Bronze sicher glaubte. Ein Verhalten, was ihr viel Respekt und Anerkennung in der Sportwelt einbrachte.

Doch an der Jury-Entscheidung ändert dies nichts mehr. Bronze ging letztendlich an Daniela Maier und darüber freut sich auch ihr Skiclub und viele Fans im Bregtal. (fue)

Empfang geplant

Wann der Skiclub Urach und die Städte Furtwangen und Vöhrenbach die erfolgreiche Skisportlerin feiern können, ist derzeit noch ungewiss, wie Manfred Kienzler, Vorsitzender des Skiclubs Urach, sagt. Ein Empfang werde es sicherlich geben, doch ein Termin steht derzeit noch nicht fest. Kienzler hatte bislang lediglich per Whatsapp Kontakt mit der derzeit sehr gefragten Sportlerin. Jetzt stünden noch zwei Weltcuprennen an sowie das Finale in Veysonnaz in der Schweiz am 19. und 20. März. Danach erst könne man schauen, was geht, so der Skiclub-Vorsitzenden gegenüber dem SÜDKURIER. Im Interview mit der Heimatzeitung hat die Skicrosserin schon mal gesagt, dass sie sich tierisch auf den Empfang freut. (fue)