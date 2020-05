Stark in Mitleidenschaft gezogen wurde der Trimm-Dich-Pfad in Furtwangen am Kussenhof durch die beiden Sturmtiefs Sabine und Bianka. Bäume versperrten die Wege und Geäst blockierte die einzelnen Stationen.

Bauhof-Team am Werk

Das Bauhof-Team der Stadt Furtwangen war dieser Tage unterwegs, um die Sturmschäden zu beseitigen. Nun kann der Trimm-Dich-Pfad wieder genutzt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Gerade bei den frühlingshaften Temperaturen und so lange noch nicht alle Sportstätten genutzt werden dürfen, biete der Trimm-Dich-Pfad eine gute Gelegenheit, sich fit zu halten. Bei Station zehn werden mit Situps beispielsweise die Bauchmuskeln gestärkt.