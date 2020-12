Eine besonders gestaltete Weihnachtsgeschichte gab es dieses Jahr zum dritten Advent für die Bewohner des Alten- und Pflegeheims St. Cyriak in Furtwangen.

Die Heimbewohner wurden mit einer Geschichte in „Sand-Painting“ überrascht, die Sara Harter von der freien evangelischen Gemeinde Furtwangen und Kristin Tetzlaf von den Pfadfindern Royal Rangers Furtwangen vorbereitet hatten, wie die freie evangelische Gemeinde mitteilt.

Sandbilder auf einem Leuchttisch

Bei der Aktion wurden Bilder in den Sand gemalt, der auf einem Leuchttisch lag. Das Bild wurde mittels Kamera und Beamer auf eine Leinwand übertragen. Mit gekonnten Bewegungen malte Kristin Tetzlaf übergangslos kunstvolle Bilder in den Sand, genau passend zur Geschichte.

Sanfte Klaviermusik und einfühlsamer Text

Begleitet wurde die Malerei von sanfter Klaviermusik und einem einfühlsamen Text, den Sara Harter vortrug. Das kleine Programm wurde in der Kapelle durchgeführt und live per Kamera auf die Bildschirme im gesamten Heim übertragen. So konnte jeder direkte Kontakt vermieden werden und trotzdem erlebten die Heimbewohner die Geschichte mit.

Heimleiter Peter Baake dankte den Künstlern und freute sich, einen Weg gefunden zu haben, wie die Bewohner trotz Corona „eine schöne Stunde“ erleben konnten.

Musikstücke auf Geige und Trompete

Unterstützt wurden die beiden Akteure von Josua und Jamina Tetzlaf von der Pfadfindergruppe, die Stücke auf Geige und Trompete vortrugen. Weitere Pfadfinder hatten weihnachtliche Stücke eingeübt, die sie leider auf Grund der verschärften Corona-Maßnahmen nicht vortragen durften.