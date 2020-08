von Stefan Heimpel

Bereits zum dritten Mal beteiligte sich der Ortsverband Furtwangen des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) am Ferienprogramm des Furtwanger Stadtjugendrings. In drei Gruppen machten sich die Jugendlichen des Ferienprogramms und getrennt auch die Kinder aus dem Hort auf die Funk-Fuchsjagd rund um die Neueck.

Ein ganzes Team von Helfern

Ein ganzes Team von Helfern des Vereins sorgte für einen spannenden Tag auf der Suche nach den verschiedenen Stationen. Vorsitzender Jürgen Kraft und Jugendleiter Nico Stehle hatten wieder interessante Aufgaben zusammengestellt. Immerhin 42 Stationen mussten gefunden und an ihnen die entsprechenden Aufgaben gelöst werden. Teilweise war es eine klassische Fuchsjagd: An dem jeweiligen Ziel musste dann mit Hinweisen aus der Umgebung dieses Standorts eine Frage beantwortet werden.

Auch Funk-Aufgaben zu bewältigen

So tasteten sich die Teilnehmer Station für Station an das Ende der Jagd heran. Es gab aber auch ganz spezielle Aufgaben aus dem Bereich des Amateurfunk. So waren drei Vereinsmitglieder an Stationen positioniert. Hier mussten die Jagd-Gruppen bei ihrem Eintreffen über das Funkgerät ein spezielles, für die Ausbildung reserviertes Rufzeichen an die Station des Clubs übermitteln.

Fuchsjagd Ganztagesprogramm mit Verpflegung

Ebenso gab es eine weitere spannende Funk-Aufgabe: Vier Sender waren in der Natur platziert, die ein Signal aussenden, das allerdings nur etwa 100 Meter weit zu empfangen ist. Wenn die Gruppen in die Nähe dieses Senders kommen, werden sie durch ein Schild darauf hingewiesen und können nun versuchen, diesen Sender genau anzupeilen und damit zu finden.

Furtwangen Hier kommen die Funksprüche sogar vom Rathauschef Das könnte Sie auch interessieren

Als Beweis für die Erfüllung der Aufgabe müssen sie dann eine spezielle Nummer notieren. Diese Fuchsjagd ist ein Ganztagesprogramm, da nicht zuletzt auch die Verpflegung über Mittag zum Angebot des Amateurfunkclubs gehört. Hier warteten auf die jungen Funk-Freunde Würstchen und kühle Getränke.

Ortsverband wächst weiter

Der Ortsverband Furtwangen im Schwarzwald des ­ Deutschen Amateur-Radio-Clubs wurde 1956 gegründet und führt den Distrikts-­Ortsverbands-Kenner (DOK) A18. Die Mitglieder kommen aus Furtwangen, St. Georgen, Triberg, Schönwald, Schonach und anderen weiter entfernten Orten. Auch in diesem Frühjahr, trotz Corona, ist der Club wieder weiter kräftig auf nun 61 Mitglieder gewachsen. Gerade auch einige Schüler des Technischen Gymnasiums an der Robert-Gerwig-Schule haben sich dem Club angeschlossen und die Funk-Lizenz erworben.

­Relaisfunkstellen auf dem Kesselberg und auf dem Stöcklewaldturm

Eine der beiden Relais-Stationen des Amateurfunk-Clubs befindet sich auf dem Stöcklewaldturm. | Bild: Stefan Heimpel

Der OV A18 hat zwei ­Relaisfunkstellen: auf dem Kesselberg und auf dem Stöcklewaldturm. Somit hat der Furtwanger Ortsverein das dritthöchste Zwei-Meter-Relais in Deutschland. Die Clubstation DLØFIS befindet sich auf der Neueck zwischen Furtwangen und Gütenbach. Ganz neu wurde bei der Clubstation auf der Neueck eine digitale Relaisstation im 70-Zentimeter-Band eröffnet.

Verbindungen in die ganze Welt möglich

Damit ist nun im großen Umkreis um Furtwangen und Simonswald, gerade auch bis in die engen Täler hinein, überall Digitalfunk für lizenzierte Amateurfunker möglich. Über die angeschlossenen Relaisstationen sind aber mit diesem Digitalfunk auch Verbindungen in die ganze Welt möglich. Der digitale Amateurfunk ist eine einfache und günstige Möglichkeit, in das Funker-Hobby einzusteigen, wie Ausbildungsleiter Jürgen Müller erläuterte.

Gute Geräte gibt es bereits ab etwa 150 Euro. Für das kommende Jahr ist wieder Besonderes geplant. Zum einen will man über eine eigene Satellitenschüssel über einen geostationären Amateurfunk-Satelliten weltweit zu anderen Funkern Kontakt aufnehmen. Diese Relais-Station im Weltall wurde vom Scheich von Katar gesponsert und erreicht etwa zwei Drittel der Erdoberfläche. Außerdem will man in Kooperation mit der Gerwig-Schule in Donaueschingen Kontakt zur Raumstation ISS aufbauen.

Weitere Informationen: https://www.facebook.http://com/DARCOVA18