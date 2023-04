Ein grandioses Ergebnis erzielte der Elternbeirat der türkischen Schule im Bregtal mit einer Hilfsaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei. 7000 Euro kamen an vier Samstagen beim Speisen- und Kuchenverkauf auf dem Wochenmarkt zusammen. Bereits bestellt wurde mit diesem Geld ein Wohncontainer für eine obdachlose Familie im Erdbebengebiet.

Viermal organisierte der Elternbeirat der türkischen Schule einen Verkauf von Speisen und Kuchen auf dem Furtwanger Wochenmarkt. Und jedes Mal gab es eine große Nachfrage, der Stand war regelmäßig schnell ausverkauft. Esen Altintas, die Vorsitzende des türkischen Elternbeirats, war begeistert von der großen Resonanz und Unterstützung. Sehr zufrieden zeigte sie sich, dass gerade auch von den deutschen Mitbürgern die Aktion stark unterstützt wurde. Eine ganze Reihe von Furtwangern kam auch zum Stand, um nur eine Spende abzugeben, auch wenn sie selbst nichts mitnehmen wollten.

Ebenso groß war die Unterstützung in der türkischen Gemeinschaft in Furtwangen und Vöhrenbach. Denn nicht nur die Eltern der türkischen Schule waren hier aktiv, auch viele andere türkische Familien, die schon längst keine Kinder mehr in der Schule haben, haben eifrig gekocht und gebacken und damit den Stand beliefert. „Meine Heimat hilft meiner Heimat“, dies charakterisiert nach den Worten von Esen Altintas, die als Türkin in Furtwangen zu Hause ist, die breite Unterstützung von allen Seiten.

Besonders beeindruckt waren die Organisatoren unter anderem von einer Kuchenspende der Metzgerei Waldvogel oder vom Café Mayerhöfer. Auch generell wurde von den Besuchern des Standes den Organisatoren vermittelt, wie bekannt und beliebt die türkische Küche doch mittlerweile ist. Die Nachfrage nach dem Süßgebäck Baklava war beispielsweise immer sehr groß. Es gab natürlich ebenso typisch deutsche Leckereien wie Hefezopf, auch diese Angebote waren immer schnell ausverkauft.

Bürgermeister Josef Herdner zeigte sich beeindruckt von dieser Aktion, mit der die ganze Stadt direkt den Erdbebenopfern in der Türkei helfen könne. Auch die Initiative der Landsleute in Furtwangen, den Erdbeben-Opfern in der Türkei zu helfen, sei hervorzuheben. Aber auch für den Wochenmarkt selbst sei dieses Angebot mit türkischen Spezialitäten eine deutliche Bereicherung. Auch die türkischen Eltern waren der Stadtverwaltung dankbar für die spontane Unterstützung, beispielsweise konnte der Rathauskeller als Lagerraum genutzt werden.