von Matthias Winter

Die Büchergondel steht nicht mehr an ihrem Platz beim Furtwanger Rathaus. Nach den jüngsten Vandalismusvorfällen (der SÜDKURIER berichtete) entschloss sich die Bürgerstiftung in Absprache mit der Stadt, die Gondel an einen sicheren Ort zu bringen bis zu ihrer Reparatur.

Glasscheibe und Boden beschädigt

Zuvor muss geklärt werden, wie viel es kostet, die zerstörte Front­glasscheibe zu ersetzen. Auch der beschädigte Fußboden sei nicht so leicht zu reparieren. Für die Bürgerstiftung sei es laut dem Stiftungsvorsitzenden Fritz Funke besonders bedauerlich dass nun Gelder für die Reparatur aufgewendet werden müssen, die eigentlich dringend für die Unterstützung von Menschen in einer sozialen Notlage vorgesehen sind.

Bewährter Service soll aufrecht erhalten werden

Die Büchergondel sei von der Bevölkerung sehr gut angenommen worden. Damit sei ein doppeltes Ziel erreicht worden, nämlich Bücherratten mit Lesestoff zu versorgen und gleichzeitig zu verhindern, dass gut erhaltene Bücher in der Papiertonne landen. „Wenn einige wenige Idioten dieses positive Fazit jetzt zunichte machen, ist das schon mehr als ärgerlich“, stellt Funke fest. Die Bürgerstiftung würde diesen Service für die Einwohner jedenfalls gerne erhalten. Ob das allerdings möglich ist, wird sich zeigen, wenn der Kostenvoranschlag für die Reparatur vorliegt.