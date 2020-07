Die Bergsteigergruppe Furtwangen in der Sektion Schwarzwald des Deutschen Alpenvereins war wieder unterwegs und bewanderte dieses Mal das Kinzigtal. Auf dem Hausacher Bergsteig und Hansjakobweg wanderte die Gruppe mit 17 Personen von Hausach nach Haslach unter Führung des Wanderwarts der Gruppe, Robert Duffner aus Schonach. Der Ausflug fand bei strahlendem und sehr warmem Sommerwetter statt. Umweltgerecht wurde mit Bus und Bahn per Baden-Württemberg-Ticket nach Hausach gefahren.

Lange Hosen abgezippt

Vom Bahnhof musste die Gruppe zuerst durch die Stadt Hausach bis unter die Burg Husen laufen, ehe in den Bergsteig eingebogen werden konnte. Da gleich zu Beginn gute 250 Höhenmeter überwunden werden mussten, war Marscherleichterung angesagt, und so wurden die langen Hosen abgezippt. Am Haseneckle bog der Bergsteig ab vom Westweg. Und über dem schönen Hauserbachtal gab es einen weiteren Haltepunkt für das Gruppenfoto.

Naturkühlschrank lockt die Wanderer

Da es im Hauserbachtal keine Gaststätte gibt, haben zwei Höfe einen sogenannten Naturkühlschrank eingerichtet, in denen Allerlei zu Trinken und zu Naschen bereit gehalten wird. Bei einem dieser Schränke unten im Tal erwartete die Familie Klausmann bereits die Wanderer mit Kaffee und selbst gebackenem Hefezopf.

Furtwangen Tour entlang der Felsen im Donautal

Gut gestärkt und gut gelaunt

Nachdem der Tourenführer noch einen „Zibärtle“ spendiert hatte, wanderte die Gruppe gut gestärkt und gut gelaunt weiter Richtung Haslach. Unterwegs wurde der 33 Meter hohe Urenkopfturm mit seiner grandiosen Aussicht bestiegen.

Besichtigung der KZ-Gedenkstätte „Vulkan“

Auf dem Weiterweg ins Mühlenbacher Tal besichtigten die Bergsteiger noch die KZ-Gedenkstätte „Vulkan“ mitten im Wald, die an das große Leid von vielen Zwangsarbeitern zum Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Nach viereinhalb Gehstunden erreichten die Wanderer dann nach 17 Kilometern bei 510 Aufstiegs- und 550 Abstiegs-Höhenmetern die Gaststätte „Waldsee-Terrasse“ zur Schlusseinkehr.

Dank für schöne Tour

Alle Teilnehmer der Wanderung waren sich einig über die schöne Tour mit vielen Eindrücken und Ausblicken unterwegs. Tourenführer Robert Duffner nahm den Dank der Teilnehmer und einen kleinen Kostenbeitrag für die Aufwendungen in der Vorbereitung entgegen. Ein kurzer Marsch durch die Stadt Haslach zum Bahnhof und die Zug- und Busfahrt zurück rundeten die Tour ab.

Als nächste Termine der Bergsteigergruppe sind geplant: der Bildervortrag zum Jura-Höhenweg am Mittwoch, 5. August, ab 20 Uhr im Hotel „Ochsen“ in Furtwangen und eine Abendwanderung im Farnbergtal mit Einkehr im Hof-Café „Näbbe Dus“ zum Grillen am Freitag, 7. August, Treffpunkt um 17.15 Uhr am Parkplatz Weißenbacher Höhe.