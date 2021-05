von Stefan Heimpel

In der Gemeinderatssitzung stellte Isolde Grieshaber im Namen der Unabhängigen Liste (UL) den Antrag an Verwaltung und Gemeinderat, den Klimaschutz stärker zu berücksichtigen. „Kommunaler Klimaschutz – jetzt ist handeln angesagt!“ lautete das Motto dieses Antrages.

Externen Rat einholen

Dabei hat dieses UL-Anliegen bereits konkrete Folgen: Grieshaber begrüßte, dass Bürgermeister Josef Herdner dem Vorstoß der UL zugestimmt hat, Tobias Bacher in die Juli-Sitzung des Gemeinderates einzuladen. Bacher ist Niederlassungsleiter der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis und soll dem Gemeinderat erläutern, wie kommunaler Klimaschutz geht und welche Fördermöglichkeiten es gibt.

In ihrem Antrag nahm Grieshaber Bezug auf das Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom April, dass das Klimaschutzgesetz nachgebessert werden muss. „Wir und unsere Kinder haben ein Grundrecht auf Zukunft. Und deshalb müssen diesem Urteil Taten folgen auf allen politischen Ebenen – bis hinunter auf die unterste, also unsere kommunale Ebene“, so der Antrag.

Warum keine Solaranlagen-Pflicht im Neubaugebiet?

Als Beispiel hätte der Gemeinderat in den Bebauungsplan Hofbauer reinschreiben müssen, dass dort auf jedes Dach eine Solarstrom-Anlage gehört. Denn die Politik habe gemäß diesem Urteil die Verpflichtung, Maßnahmen zu mehr Klimaschutz wo irgend möglich zu definieren. Die Pflicht für Photovoltaik auf jedem neuen und sanierten Dach stehe jetzt im Koalitionsvertrag.

Verbindliche Vorgaben machen

Auch hätte man bei diesem Neubaugebiet durch eine schmalere Straße Fläche sparen oder beim Gewann Breg III eine Baumbepflanzung verbindlich festschreiben müssen.

Für generationengerechte Zukunft

All das seien nur kleine Bausteine, aber immens wichtige mit Blick auf das große Ganze. Die UL werbe für ein anderes Verständnis des Begriffs „Vorschrift“. Eine Vorschrift verpflichte zu etwas, aber mache auch deutlich, dass die Kommune ihrer Vorbildfunktion gerecht werden und eine generationengerechte Zukunft gestalten müsse. Dabei müsse die Kommune, bei allem, was sie selbst tue, den Klimaschutz im Blick haben.

Und so stellte die UL den Antrag, das Thema „Klimaschutz in Furtwangen“ auf die Tagesordnung im Gemeinderat zu setzen.