von Stefan Heimpel

Aufgrund der massiven Einschränkungen durch die Pandemie haben die Organisatoren der Furtwanger Berufsbildungsmesse nun die „Virtuelle Berufsbildungsmesse Furtwangen“ ins Leben gerufen.

Ganz neues Konzept entwickelt

Realschulrektor Jürgen Kemmelmeier hob hervor, dass man bereits beim Start der Messe 2009 Vorreiter in der ganzen Region gewesen sei. Nun habe man wieder ein ganz neues Konzept entwickelt und wolle auch hier Vorreiter sein.

Berufsinformationen über das Internet gibt es massenhaft. Aber die virtuelle Berufsbildungsmesse soll konkret die Angebote der Firmen aus der Region bündeln und vorstellen. 34 Firmen, das entspricht etwa der Zahl der vergangenen Bildungsmessen am OHG, stellen sich nun an ihren virtuellen Ständen vor, um die Schüler über ihre Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Umfangreiche Vorarbeiten der zwölften TG-Klasse

Einen wesentlichen Anteil an dieser Bildungsmesse hat die Robert-Gerwig-Schule, denn hier hat die zwölfte Klasse des technischen Gymnasiums Bereich Medientechnik umfangreiche Vorarbeiten geleistet. Eine große virtuelle Ausstellungshalle mit vielen Ständen wurde erstellt, die nun am Bildschirm direkt angesteuert werden können. Man kann durch diese virtuelle Halle gehen, man kann aber auch jederzeit auf einer Schautafel die Firmen direkt anklicken und wird dann durch die Halle zu dem jeweiligen Stand geführt.

Hilfe für kleinere Betriebe

Gestaltet wurde der Stand durch den jeweiligen Betrieb. Aktiv waren hier die Marketing-Abteilungen der größeren Betriebe, kleinere Betriebe bekamen Unterstützung von der Robert-Gerwig-Schule. Und das ganze Konzept wurde dann von Mathias Seeburg von der Ausbildungsabteilung S.Siedle & Söhne abgerundet und für den Online-Besuch vorbereitet. Nicht zuletzt hätten nun auch kleinere Betriebe leichter die Möglichkeit, sich bei der Bildungsmesse zu präsentieren. Denn mancher Betrieb konnte entweder am Samstag keine Mitarbeiter abstellen oder ein eigener Messestand war zu umständlich.

Auf Dauer abrufbar

Am 1. Mai wird die virtuelle Bildungsmesse online gehen und ist dann auf Dauer abrufbar. Unter anderem wird dies dann direkt in die Berufsorientierung im Unterricht einbezogen, so Realschulrektor Kemmelmeier.

Ergänzt wird die Bildungsmesse durch ein Online-Angebot Anfang Mai: Hier stellen sich 16 angemeldete Arbeitgeber kurz vor. Anschließend können die Schüler der beteiligten Schulen – Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule, Robert-Gerwig-Schule und Werkrealschule – dann über das Internet Kontakt zu den Betrieben zu knüpfen.

Infos im Internet:

http://berufsbildungsmesse-furtwangen.de