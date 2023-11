Der Kindergarten St. Johann in Rohrbach hat ein Zertifikat erhalten. Die zuständige Koordinatorin im Landwirtschaftsamt Donaueschingen, Edith Kirner, überreichte das Zertifikat an Kindergartenleiterin Heike Löffler. Damit werde bewusste Kinderernährung gewürdigt. Es sei das erste Zertifikat, das sie seit Amtsantritt vor drei Jahren für den Kindergarten erhalte, wie Löffler stolz erklärte.

Die Beki (Bewusste Kinderernährung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum) ist seit über 40 Jahren ein fester Bestandteil im Bereich der Ernährungsbildung in Baden-Württemberg. Beki will gemeinsam mit den Kindertagesstätten Kinder an natürliche Lebensmittel gewöhnen und ein gesundheitsbewusstes, gemeinschaftsorientiertes Ernährungsverhalten fördern.

In zwei Jahren wurden die Erzieherinnen des Kindergartens durch die Beki-Referentin Linda Hackenjos entsprechend informiert und geschult. Im Kindergarten Rohrbach war für die Koordination der ganzen Aktionen Erzieherin Verena Winterhalder verantwortlich. Wie Löffler erläuterte, wurde beispielsweise auch ganz gezielt das gesunde Frühstück und Vesper bei den Kindern angesprochen und entsprechend praktiziert. Ganz zentral sei es, so Kirner, Spaß und Freude am Essen zu vermitteln.