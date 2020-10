Coronabedingt musste die Generalversammlung des Fördervereins der Musikkapelle verschoben werden. Nun fand sie im kleineren Rahmen im Probelokal der Kapelle statt. Vorsitzender Ernst Blessing konnte von einem durchweg positiven Vereinsjahr 2019 berichten. Es gab zwei Verwaltungsratsitzungen sowie drei Veranstaltungen. Neben dem Kilwifeuer an der Scherensäge konnten vor allem wieder das Platzkonzert sowie der erfolgreiche Vatertagshock am Fallengrund zum gelungenen Vereinsjahr beitragen. Die Musikkapelle wurde weiterhin am Kirchenkonzert und am Probenwochenende unterstützt.

Jederzeit gerne melden

Auch konnten neue Mitglieder im Verein begrüßt werden, sodass Todesfälle und Austritte ausgeglichen werden konnten. Jedoch ist auch der Förderverein weiter auf der Suche nach neuen Mitgliedern, um die Unterstützung der Jugendarbeit der Hauptkapelle langfristig zu sichern. Interessenten dürften sich jederzeit gerne bei den Ernst Blessing und Johannes Riesle sowie bei allen Musikern und Musikerinnen melden, wurde beschlossen.

Kleines Plus in der Kasse

Eva Ullrich konnte nach Abzug aller Zuschüsse an die Musikkapelle einen minimalen Überschuss in der Kasse feststellen. Die Veranstaltungen wurden stets gut besucht und so konnte die Musikkapelle mit Uniformen, Instrumenten und Notenmaterial für die Jungmusiker tatkräftig unterstützt werden und auch ein Beitrag am Ausflug war möglich.

Vertrauensbeweis für Vorstand

Bei den Wahlen gab es lediglich kleinere Veränderungen. Der Vorsitzende Ernst Blessing, Kassiererin Eva Ullrich und der erste Beisitzer Holger Pfaff wurden für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Als Kassenprüfer wurde Jörg Markon gewählt, der sich spontan in der Sitzung bereiterklärt hatte und so Linda Rombach ersetzt.

Eine neue Schriftführerin

Auch beim Schriftführer gab es einen Wechsel, sodass dieser Posten nun von Corina Dürr – zugleich neues Mitglied – übernommen wurde. Anja Seng, die bisherige Schriftführerin, stellte sich nach mehr als 20 Jahren nicht mehr zur Wahl. Im Namen des Fördervereins sowie der Musikkapelle dankte ihr Ernst Blessing für den Einsatz in den vergangenen Jahrzehnten, da gerade solch kleine Vereine auf zuverlässige Menschen und Helfer angewiesen seien.