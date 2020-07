von Stefan Heimpel

Informiert wurde der Pfarrgemeinderat jetzt über die Firmung in diesem Jahr, die wie vieles andere aufgrund von Corona verschoben werden musste.

117 Jugendliche aus acht Pfarrgemeinden

Ursprünglich, so Pfarrer Martin Schäuble, waren Anfang Juli in Furtwangen und in Vöhrenbach Feiern zur Firmung mit Weihbischof Christian Würtz vorgesehen, die wegen Corona abgesagt wurden. Nachdem bereits die Erstkommunionen abgesagt und zum Teil inzwischen im Juni und Juli nachgeholt wurden, sollen auch die 117 Jugendlichen aus den acht Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit im Herbst gefirmt werden.

Örtliche Pfarrer sollen Firmung durchführen

Aufgrund der besonderen Lage wird dies Pfarrer Martin Schäuble mit dem künftigen Leiter der Seelsorgeeinheit, Pfarrer Harald Bethäuser, durchführen, wofür sie dann aber zuerst auf Antrag durch den Erzbischof beauftragt werden müssen.

Kein Weihbischof kommt

In diesem Zusammenhang kritisierte Pfarrer Martin Schäuble ganz deutlich die Bischöfe in Freiburg, die sich hier sehr unflexibel zeigten. Obwohl die Erzdiözese so viele Weihbischöfe habe wie noch nie, hätten die Bischöfe durchweg erklärt, in diesem Jahr nirgendwohin präsent zu sein, beispielsweise zur Firmung. Dies werde nun alles den Priestern aufgebürdet, was für einen gewissen Unmut sorge.

Firmprojekte leiden unter Corona-Folgen

Auch die Firm-Projekte litten unter der Corona-Pandemie und konnten nicht stattfinden, wie Gemeindereferentin Thea Nopper ausführte. Manches Projekt kann vielleicht noch vor den Firmterminen stattfinden, andere werden danach angeboten.

Regeln wurden etwas gelockert

Die Firmung wird an drei Samstagen parallel jeweils in Furtwangen und Vöhrenbach stattfinden. Nachdem die Abstandsregeln gelockert wurden, können etwas mehr Gottesdienstbesucher eingelassen werden. Für jeden Firmanden soll eine Bank für ihn und seine Familie zur Verfügung stehen. Damit sind es in Furtwangen bis zu 28 Firmanden, in Vöhrenbach bis zu 16.

Das gemeinsame Singen werde, so Pfarrer Schäuble, voraussichtlich noch bis Ende des Jahres nicht möglich sein. Für die Feiern werde man eine andere musikalische Gestaltung suchen. Die Feiern der Firmung finden voraussichtlich an den Samstagen des 26. September, 10. Oktober und 17. Oktober jeweils um 10.30 Uhr statt.