Die sinnlosen Zerstörungen an der Büchergondel kann Fritz Funke, Vorsitzender der Bürgerstiftung, noch gar nicht so recht fassen. Denn jetzt wurden auch noch Bücher auf dem Boden der Gondel angezündet. Und auch Bürgermeister Josef Herdner sieht hier eine ganz neue Qualität der Sachbeschädigung, die nicht hingenommen werden dürfe. Schon früher gab es immer mal wieder Verunreinigungen in der Gondel. „Aber jetzt ist die Gondel zu einem Treffpunkt geworden, um gezielt Vandalismus zu betreiben“ stellt Herdner fest.

Bereits vor einigen Tagen wurde die Frontscheibe der Gondel eingeschlagen. Ein Versehen könne das nicht sein, ist sich Herdner sicher, denn die Scheiben sind ähnlich wie Autoscheiben sehr stabil, schließlich mussten sie bei Wind und Wetter funktionieren.

Der Boden der Büchergondel nach dem Versuch, dort ein Buch zu verbrennen. | Bild: Matthias Winter

Und nun auch noch der Versuch, Bücher anzuzünden. Von einem dicken Wälzer ist nur noch der Mittelteil erhalten, der Rest ist Asche, die den Boden der Gondel nun zum großen Teil bedeckt. Auch die beiden Sitzbänke sind total verdreckt, ein unbeschwerter Besuch der Gondel, um sich Bücher auszuleihen, ist derzeit kaum möglich.

Verlust für gute Zwecke

Was Fritz Funke aber obendrein noch ärgert, ist der Umstand, dass die Bürgerstiftung nun einen Betrag in geschätzter vierstelliger Höhe aufwenden muss, um den Schaden zu reparieren. Geld, das eigentlich dazu dienen sollte, Gutes zu tun, das heißt etwa, sozial Schwache in vielfältiger Weise zu unterstützen. Es ist zudem auch das Geld, das Bürger extra für diesen Zweck gespendet haben. Obwohl die Bürgerstiftung erst acht Jahre alt ist, erfahre sie in finanzieller Hinsicht große Unterstützung aus der Bevölkerung, betont Funke. Um so mehr schmerze es, dass dringend benötigte Gelder nun ausgegeben werden müssten, um die kopf- und sinnlosen Zerstörungen wieder zu beseitigen.

Funke ruft die Bevölkerung dazu auf, sofort die Polizei zu benachrichtigen, wenn in oder an der Gondel Aktivitäten beobachtet würden, die nichts mit einer Buchausleihe zu tun hätten. Man habe die Gondel in einem nicht so stark frequentierten Bereich hinter dem Rathaus aufgestellt, um Buchinteressierten einen ungestörten Zugang zu den Büchern zu ermöglichen, erinnert Funke. Bücher können mitgenommen und behalten oder nach der Lektüre auch wieder zurückgebracht werden. Nun überlegen Stadt und Bürgerstiftung, ob die Gondel nicht an einem anderen Ort aufgestellt werden sollte.