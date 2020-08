von Stefan Heimpel

Am kommenden Samstag, 15. August, wird um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst bei der Fatimakapelle „Mariä Himmelfahrt„ gefeiert. Erstmals wird in diesem Jahr Pfarrer Martin Schäuble diesen traditionsreichen Gottesdienst feiern, auch wenn er sich eigentlich gerade im August im Urlaub befindet. Eine Abteilung der Stadtkapelle Furtwangen wird den Festgottesdienst wieder musikalisch umrahmen.

Furtwangen/Vöhrenbach So macht Feuerwehr der Jugend Spaß: Die Brandschützer im Oberen Bregtal gehen in Corona-Zeiten neue Wege Das könnte Sie auch interessieren

Weithin sichtbar thront auf dem oberen Bühl über Furtwangen die Fatimakapelle. Sie steht als Zeichen des Dankes der Furtwanger Bürger dafür, dass entgegen jeder Erwartung vor 75 Jahren die Stadt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges verschont wurde. In einem 1944 und somit mitten im Krieg formulierten Gelübde hatten sich die Bürger dazu verpflichtet, diese Kapelle bei Verschonung der Stadt zu errichten. Bereits 1947 konnte der Grundstein gelegt werden. Am 15. August 1948 wurde die fertiggestellte Kapelle der Gottesmutter von Fatima geweiht. Seither ist die Fatimakapelle ein Ort der Ruhe, aber auch ein Mahnmal als Erinnerung an das Ende des Krieges in Furtwangen.

Gütenbach Das neue Heimatblättle erzählt aus dem Leben des engagierten Gütenbachers Oswald Scherzinger Das könnte Sie auch interessieren

Jedes Jahr zum Fest Mariä Himmelfahrt am 15. August rückt die Kapelle ganz besonders in den Fokus. Denn dann feiert die Pfarrgemeinde direkt bei der Kapelle einen festlichen Gottesdienst zu Ehren der Gottesmutter. Zum Fest „Mariä Aufnahme in den Himmel“ ist es ein guter Brauch, Blumen und Kräuter gebunden zu einem Kräuterbuschen in die Kirche mitzubringen und segnen zu lassen. Das ganze Jahr erinnert ein Sträußchen hinter dem Kreuz an Hilfe von oben. Diese Kräuterbuschen werden dann auch von Pfarrer Martin Schäuble gesegnet.

Urach Kletterer verpassen Uracher Kirchturm neue Farbe Das könnte Sie auch interessieren

Sitzgelegenheiten stehen in eingeschränktem Rahmen zur Verfügung. Es dürfen eigene Sitzgelegenheiten mitgebracht werden. Auf eine Bewirtung nach dem Gottesdienst wird dieses Jahr verzichtet.

Kräuter-Tour Die Heilpflanzenfachfrau und Kräuterpädagogin Monika Schwarz wird am Mittwoch, 12. August, heilende Pflanzen für den Kräuterbuschen sammeln. Dieser Buschen wird traditionell an Mariä Himmelfahrt im Gottesdienst gesegnet. „Welche Pflanzen werden dazu verwendet? Wie wirken die Heilpflanzen? Welche Wildkräuter sind essbar? Was bedeutet der Frauendreißiger? Diese Fragen versprechen die Veranstalter bei einem gemütlichen Spaziergang von zweieinhalb Kilometern Länge zu klären. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr am Tennisplatz in Schönenbach. Eine Anmeldung ist bis zum heutigen Dienstag, 11. August, um 12 Uhr bei der Tourist-Information Schonach, Telefon (07722) 96 48 10, oder per Mail an info@schonach.de möglich. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro zuzüglich drei Euro für Zutaten und Getränke. Gutes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung sollen bedacht werden.