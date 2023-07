Für drei Wochen bietet die Stadt Furtwangen wieder ein Sommerferienprogramm. Mit dabei ist erneut die beliebte Zirkuswoche. Bei einer Spielstadt können die Kinder das Leben in einer Stadt mit ihren verschiedenen Facetten, Berufen und Aufgaben kennenlernen.

Das Ferienprogramm beginnt wieder in der vierten Woche der Sommerferien. In der ersten Programmwoche sind jeden Tag spannende Themen angesagt, vieles ist auch schon aus den Vorjahren bekannt. Nicht zuletzt hofft man in der ersten Woche auch auf schönes Sommerwetter, denn dann steht den ganzen Tag das Bregtalbad auf dem Programm. Weitere beliebte Programmpunkte sind die Funk-Fuchsjagd der Amateurfunker oder ein Geländespiel. Besonders dankbar ist Stadtjugendpfleger Dirk Maute den Sponsoren, die schon seit Jahren dieses Ferienprogramm regelmäßig unterstützen und damit viele Programmpunkte erst ermöglichen.

Das Programm beginnt am Montag, 21. August, am Vormittag mit einem Angebot der Stadtkapelle Furtwangen. Florian Brüser, Dirigent der Jugendkapelle, hat verschiedene Spiele zum Thema Rhythmus geplant, unter anderem Bodypercussion. Ein neuer Programmpunkt in Kooperation mit dem Landratsamt ist der „Waldprofi“ mit Försterin Marisa Schwenninger. Die Kinder können hier in der Natur Neues entdecken. Am Ende gibt es für jeden Teilnehmer eine Urkunde. Dies ist ein Programm des Landratsamtes auf längere Zeit. Denn mit mehreren Teilnahmen gibt es weitere Urkunden und nach sechsmaliger Teilnahme den Waldprofi-Pass und ein Geschenk. Sicherlich werden auch in Furtwangen immer wieder Termine für den Waldprofi angesetzt werden.

Ein letztes Mal wird die Zirkuswoche angeboten: Eine Woche lang studieren die Kinder unter fachkundiger Anleitung ein Zirkus-Programm ein, das am Ende der Woche öffentlich vorgeführt wird.

Ein ganz neues Projekt, federführend begleitet von Sabine Waltersperger vom Kinderhort, ist die Spielstadt. Hier entsteht in Räumen des Horts, auf dem Schulhof und in der Festhalle eine Stadt in Miniatur für die Kleinen. Jeden Tag gibt es ein spezielles Angebot auf dem Stadtplatz, präsentiert unter anderem von Vereinen. Die Kinder können verschiedene Berufe kennenlernen und hier ihre Arbeit verrichten. Es wird ein Bürgermeister gewählt, es gibt Ordnungshelfer und Mitarbeiter im Bauhof. Nicht zuletzt sind in der Kinderküche Bäcker und Köche damit befasst, Köstlichkeiten für das Bistro in der Stadt zuzubereiten. In einer Werkstatt werden Geschenke für den Verkaufsladen hergestellt und vieles mehr. Dafür wurde sogar das eigene Geld „Wängle“ entwickelt.

Dabei ist jeder halbe Tag in dieser Woche eine eigene Einheit mit einem bestimmten Programm. Die Kinder können an einem, mehreren oder auch allen Terminen teilnehmen. Am Ende gibt es am Freitagnachmittag ein Stadtfest auch mit Eltern und Geschwistern. Mit 50 Kindern aus dem Hort und etwa 20 Kindern aus dem Ferienprogramm der Stadt wird in und um die Friedrichschule viel geboten sein.