Furtwangen vor 2 Stunden

Familienvater erliegt nach Auseinandersetzung seinen Verletzungen: „Das Dorf steht unter Schock, wir finden keine Worte.“

Einen Familienstreit, der sich immer weiter zugespitzt hat, gab es am Donnerstagabend im Furtwanger Ortsteil Neukirch. Dabei soll ein 27-Jähriger auf seinen 61-jährigen Vater geschossen haben. Der Sohn wurde noch am Abend festgenommen, der Vater ist am Freitagmorgen gestorben.