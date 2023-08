Dagmar Graf ist noch immer schockiert. Für sie hat der alltägliche Gebrauch des Smartphones einen kleinen Schrecken mit sich gebracht. Ihren Namen möchte sie daher nicht in der Zeitung lesen, weshalb sich unsere Redaktion zu einer Namensänderung entschlossen hat. Graf wurde von Betrügern belästigt – doch nicht die altbekannten Telefonbetrüger haben bei der Furtwangerin ihr Glück versucht. Stattdessen erreichte sie eine Nachricht auf dem Smartphone. „Hallo Mama, mein Handy ist defekt, deshalb habe ich ein Leihhandy mit Nummer“ – das konnte – so war sich Graf sicher, nur ihre Tochter sein.

Die zweite Nachricht ließ nicht lange auf sich warten: „Mama, ich habe eine Bitte an Dich, kannst du mir helfen, aber es ist mir peinlich.“ Und auch die dritte folgte schon bald: „Mama, ich habe ziemlich viel im Internet auf Raten gekauft und habe in den letzten beiden Monaten nichts bezahlt. Bis 11 Uhr muss ich das Geld überwiesen haben.“ Doch Graf war sogleich misstrauisch. „Ich habe dann meine angeblich Tochter gebeten, mich auf dem Festnetz anzurufen, was nicht geschah – sie sei ja nicht zu Hause“, berichtet die Furtwangerin. So wollte Graf mehr wissen – und bat den Verfasser der Nachricht, ihr den Namen der Großmutter zu nennen. Danach: Funkstille. Es kam keine Antwort mehr. „Dann habe ich meine Tochter auf ihrem angeblich defekten Handy angerufen, und sie wusste von nichts“, erzählt Graf weiter.

Die Furtwangerin war schockiert von diesem betrügerischen Vorgehen. „Diese Masche war für mich neu“, bekennt Graf, dennoch sei sie misstrauisch gewesen. Mit ihrer Erfahrung möchte sie andere warnen: „Wenn Sie jemand anruft oder über andere Medien kontaktiert, fragen Sie nach privaten Dingen, die Fremde nicht wissen können, und rufen Sie die richtige Nummer Ihrer Verwandten an.“ Ihr Rat: „Auf keinen Fall Geld, Schmuck oder anderen Wertsachen geben.“

Das kann auch Dieter Popp vom Polizeipräsidium Konstanz nur unterstreichen: „Da hat sie gut reagiert.“ Betrugsmaschen wie diese sind dem Beamten nicht neu. „Immer, wenn solche Nachrichten oder Anrufe in Bezug auf Geld kommen, sollten alle Alarmglocken schrillen“, sagt Popp. Er rät: Nicht reagieren, sofort auflegen, einen Angehörigen oder auch die Polizei verständigen: „Es ist gut, wenn wir davon Kenntnis haben.“

Angeblichen Verwandten könne man entgegnen: „Gib mir deine Nummer, ich rufe dich zurück.“ Die Rückruftaste sollte nicht betätigt werden. Unter keinen Umständen sollte man den Betrügern Geld geben. In punkto Geldforderungen, Verträgen oder Gewinnversprechen sollte man „sehr vorsichtig sein und keine Infos oder persönliche Daten herausgeben“, betont der Beamte. Auch persönliche Besitzverhältnisse gingen niemanden etwas an.