Offiziell eingebracht wurde in der jüngsten Sitzung des Furtwanger Gemeinderats der städtische Haushalt für 2024. Zu diesem Zahlenwerk gab Bürgermeister Josef Herdner einen Überblick über die Finanzen der Stadt.

Diese hätten sich im laufenden Jahr sehr gut entwickelt. Für den Ergebnishaushalt rechnete man im Haushaltsplan noch mit 1,3 Millionen Defizit. Durch rund vier Millionen Euro mehr Gewerbesteuer als geplant werde dieser nun zum Jahresende mit einem deutlichen Plus abschließen. Wichtig sei auch gewesen, dass die Eröffnungsbilanz nach dem neuen Haushaltsrecht vorgestellt und beschlossen wurde, sodass man künftig wieder mit aktuellen Zahlen arbeiten könne.

Die Großbaustelle Otto-Hahn-Gymnasium ist weitgehend abgeschlossen; die Räume konnten zum Schuljahresbeginn bezogen werden. Damit konnten auch die Anne-Frank-Grundschule und das SBBZ in ihre ursprünglichen Räume zurückkehren. Dass dies alles reibungslos funktionierte und man auch finanziell eine Punktlandung erreicht habe, sei vor allem Bauleiter Gerald Ziegler zu verdanken. Es gab aber auch Arbeiten, die durch personelle Engpässe oder Bürokratie nicht umgesetzt werden konnten und nun im kommenden Jahr anstehen.

Weitere größere Vorhaben sind der Breitbandanschluss, die Erschließung des Linachtals, die Verlegung von Wasserleitungen bei der Nahwärme Neukirch und die Beschaffung von Wohnraum für Flüchtlinge. Auch 2024 rechnet Herdner damit, dass sich die Personalprobleme weiter auswirken.

Für den Haushalt 2024 sind Einnahmen im Ergebnishaushalt von 28 Millionen Euro gegenüber Ausgaben von 28,8 Millionen Euro geplant – ein Minus von 800.000 Euro. Der Finanzhaushalt wird aber voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 770.000 Euro abschließen, sodass auf jeden Fall die ordentlichen Tilgungen von 700.000 Euro gewährleistet seien. Kreditaufnahmen seien im Haushalt nicht vorgesehen.

Niederschlagen werden sich abschließende Maßnahmen und auch Rechnungen aus dem laufenden Jahr für das Gymnasium noch mit etwa 3,8 Millionen Euro, unter anderem für Lüftung und Photovoltaik, für den Brandschutz in der Friedrichschule und für die Sanitäranlagen im Kindergarten Regenbogen. Auch das Feuerwehrfahrzeug werde voraussichtlich Ende des kommenden Jahres eintreffen.

Im investiven Bereich steht die dringende Sanierung der Allmendstraße an. Auch die schon lange projektierten Radwege sollen endgültig abgewickelt werden, wenn die letzten Grundstücksfragen geklärt sind.

Mit Sorge richtete Herdner einen Blick in die Zukunft: 2025 werde schwierig werden. Nach dem guten Jahr 2023 werde der Finanzausgleich deutlich niedriger ausfallen. Auch im Kreishaushalt gehe es eng zu, vor allem durch Sozialleistungen, was sich in der Kreisumlage niederschlagen werde. Insgesamt sei der Haushalt stabiler als im vergangenen Jahr, sodass man einen ausgewogenen Haushalt erwarte.