Zum Saisonauftakt der Herren und zum Pokalspiel der Damen werde ein ansprechendes musikalisches und gastronomisches Angebot offeriert, so informiert der Verein in einer Pressemitteilung. „Wir bieten drei Livemusikauftritte an: Am Freitag, 4. September, haben wir Rebecca und Tom zu Gast auf unserer Picknick-Party. Rebecca kennt ihr schon von zahlreichen Auftritten in Neukirch zum Beispiel mit den ‚Wombats unplugged‘ oder bei den Sportpark-Musicals. Tom feiert am Sportfestle seine Premiere in Neukirch. Für Samstag konnten wir nach den begeisterten Rückmeldungen erneut Murray Hockridge verpflichten. Murray setzte letztes Jahr mit seiner Gitarre ein Ausrufezeichen auf den tollen Sportfest-Samstag“, schreiben die Sportfreunde. Sie hoffen zudem, den Einzug der Damen in die nächste Pokalrunde und einen Sieg der neuen Damen-SG Neukirch II/Hammereisenbach feiern zu können.

Am Sonntag bietet der Verein einen Mittagstisch an. Auch hier habe man im Vergleich zum regulären Sportfest ein abgespecktes Menü zur Auswahl. Nach den Spielen der Herren gegen den SV Niedereschach bildet Bernhard Czmiel den musikalischen Abschluss des Sportfestles. Als Solokünstler oder auch bei den Musicals habe Ctmiel das Publikum schon öfter begeistert.

Begrenzte Gästezahl

Das Sportfestle findet rund ums Sporthaus und auf dem Kunstrasenplatz statt. Für dieses Gelände müssen am Freitag und Samstag Tickets erworben werden. Am Sonntag wird die Gästezahl am Eingang begrenzt.

Hier gibt es Karten

Reservierungen sind über die Homepage http://www.sportfreundeneukirch.de möglich. Hier können ein Tisch oder ein Picknickfeld (nur am Freitag) für acht Personen oder ein Stehtisch für vier Personen gebucht werden. Alternativ zur Online-Buchung können Tische ab dem 26. August bei der Metzgerei Waldvogel gebucht werden. Die Tore des Festgeländes öffnen jeweils um 16 Uhr. Am Freitag und Samstag werden die Musiker etwa bis 22 Uhr spielen. Um 23 Uhr wird das Sportfestle beendet.

Gefeiert wird bei jedem Wetter

Am Sonntag geht die Veranstaltung dann um 11 Uhr weiter und wird gegen 21 Uhr enden. Das Sportfestle findet mit Spielbetrieb bei jedem Wetter statt, die Bands sind fix gebucht. Eine Rückgabe der Tickets sei daher nicht machbar. Während das Fest auf dem Kunstrasen-Gelände stattfindet, ist der Spielbetrieb komplett auf dem Rasenplatz geplant. Besucher können auch nur zu den Spielen kommen, allerdings berechtigt dies nicht zum Einlass auf das Festgelände.