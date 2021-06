Am vergangenen Wochenende erhielten 32 Kinder der katholischen Seelsorgeeinheit (SE) ihre Erstkommunion, wie mitgeteilt wird. Bei bestem Wetter, jedoch weiterhin unter Sicherheits- und Hygienevorkehrungen, zelebrierten Pfarrer Harald Bethäuser und Pfarrer Martin Schäuble in Furtwangen und Vöhrenbach (Samstag) und Gütenbach (Sonntag) die Feierlichkeiten.

Virtuelle Vorbereitung

Trotz Pandemie wurden die Kinder virtuell von der pastoralen Mitarbeiterin der SE Bregtal, Selma Zähringer, vorbereitet. Musikalisch wurden die Gottesdienste von Sängerinnen, Musikerinnen und Organistinnen begleitet und das Motto „Gottes Licht leuchtet in der Welt, wir sind seine Sonnenstrahlen“ in die entsprechenden Kirchen übertragen.

Lied eigens komponiert

Den Mittelpunkt des Gottesdienstes bildete das Lied „Herr dein lebendiges Wort, zeigt mir den Weg, ist meines Lebens Licht“ von Alexandra Kleiser, welches eigens für die Erstkommunionvorbereitung und diesen besonderen Tag komponiert wurde.

Furtwangen/Vöhrenbach Kirche bietet zwei Lösungen für Kommunionkinder an – Eine davon heißt Abwarten Das könnte Sie auch interessieren

Das sind die Erstkommunikanten

Freudestrahlend und voller Hoffnung feierten die Kinder im Kreise ihrer Familien diesen besonderen Tag. Die Namen der Erstkommunikanten sind in der Pfarrgemeinde St. Martin Vöhrenbach: Alessia Coviello, Levin Haase, Philipp Kleiser, Luca Scherzinger, Annika Schwörer, Ilaria Vullo und Franziska Willmann. In der Pfarrgemeinde Hammereisenbach feierten Erstkommunion: Roman Beyer und Felix Modrinski; in der Pfarrgemeinde Urach: Elisabeth Striebel und Emelie Striebel; in der Pfarrgemeinde St. Andreas Neukirch: Luca Dörn, Ronja Ganter, Adrian Hofmeier, Amelie Hug, Anna Kaltenbach, Niko Kern, Mika Seng, Malin Tesch und Louisa-Maxime Weis; in der Pfarrgemeinde St. Katharina Gütenbach: Mara Ketterer und Hanna Wahl; in der Pfarrgemeinde St. Cyriak Furtwangen: Dario De Napoli, Laurin Dold, Jakob Dold, Tomica Gasljevic, Ben Kalipke, Chris Kuner, Kai Kuner, Nicklas Lupfer, Lars Saupe und Marlene Straub.