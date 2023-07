Senat und Hochschulrat haben sich bei der Wahl in einer hochschulöffentlichen Sitzung am Campus Schwenningen für Alexandra Bormann aus Freiburg als Nachfolgerin für Rolf Schofer entschieden. Das berichtet die Hochschule in einer Pressemitteilung. Alexandra Bormann setzte sich gegen drei Mitbewerber durch und wurde im zweiten Wahlgang zur neuen Rektorin der HFU gewählt. „Ehrfürchtig und froh“ nehme sie das Ergebnis an, so Bormann laut Mitteilung. Sie freue sich sehr darauf, gemeinsam mit allen Mitgliedern der Hochschule und den externen Partnerinnen und Partnern den Weg der HFU in die Zukunft zu gestalten.

Alexandra Bormann war langjährige Leiterin der Abteilung Strategie und Universitätsentwicklung an der Universität Freiburg; derzeit leitet sie die Abteilung Bildung und Betreuung an Schulen der Stadt Freiburg im Breisgau. Bormann wird die erste Frau sein, die die Hochschule Furtwangen als Rektorin lenkt.

„An ihrer neuen Aufgabe reizt sie besonders die Zusammenarbeit mit den vielfältigen Menschen, die die HFU prägen, das weite Fächerspektrum der Hochschule und die Stärke in Lehre, Forschung und Transfer“, so die HFU in ihrer Pressemitteilung. Vorgenommen habe sie sich, Vielfalt und Identität der Hochschule zu stärken: „Nur gemeinsam können wir Studierenden bestmögliche Bedingungen bieten. Und das müssen wir, denn unsere Studierenden sind die Gestaltenden der gesellschaftlichen Zukunft“, wird sie zitiert.

Mit der endenden letzten Amtszeit des bis März amtierenden Rektors Rolf Schofer wird auch eine Neuwahl von Prorektoren an der Hochschule Furtwangen anstehen. Derzeit gibt es drei dieser nebenamtlichen Rektoratsmitglieder an der Hochschule Furtwangen: Robert Schäflein-Armbruster (Prorektor für Lehre, Qualitätsmanagement und Alumni), Ulrich Mescheder (Prorektor für Forschung, Entwicklung und Technologietransfer) und Michael Lederer (Prorektor für Internationales und Weiterbildung).

Als neue Rektorin wird Alexandra Bormann Vorschläge für die Neubesetzung des Rektorats einreichen, über die der Senat der Hochschule dann per Wahl entscheidet.