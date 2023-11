Schon früh war bei Wolfgang Kiehl Ende mit dem Leistungssport. Damals entdeckte er die Drogen und rutschte in die Abhängigkeit und damit auch in die Kriminalität. Darüber und über seinen Weg wieder aus der Drogenszene heraus berichtete Kiehl jetzt Schülern in Furtwangen. Denn wie sonst soll man die teuren Drogen finanzieren als mit Diebstählen. Bei ihm waren es vor allem Luxusartikel, die er gestohlen hatte, berichtete er.

Wie sonst soll man die teuren Drogen finanzieren, wenn nicht durch Diebstähle? Bei ihm seien es vor allem Luxusartikel gewesen, die er gestohlen habe. Irgendwann sei er dann erwischt worden und im Gefängnis gelandet. Eindringlich schilderte Kiehl den Weg, wenn man in Haft von einem Tag auf den anderen einen harten Entzug durchmachen muss. Er habe das Glück gehabt, dass er durch persönliche Betreuung nach einigen Jahren wieder aus der Szene herausgefunden habe, sagt er und fügt an, dass dies die Ausnahme sei. „Die meisten meiner damaligen Kumpel leben nicht mehr.“ Wolfgang Kiehl stellte verschiedene Drogen vor, erklärte, was sie bewirken und wie sie schaden und zu Abhängigkeit führen. Seit er der Drogenhölle entkommen ist, widmete er sich vornehmlich der Betreuung von Drogenabhängigen und vor allem der Aufklärungsarbeit. Er ist bundesweit unter dem Motto „Prävention durch Gespräch“ unterwegs, denn man könne, davon ist er überzeugt, von Jugendämtern oder den aktuell aktiven Fachkliniken kaum Hilfe erwarten. Mit Medikamenten und Ersatz-Drogen werde man die eigentliche Problematik nicht lösen, ist er sicher. Tatsächliche Hilfe böte nur ein Betreuungskonzept mit Gesprächsmöglichkeiten. Doch dies werde kaum noch gefördert und damit auch nicht mehr angeboten.

„Ich hatte großes Glück, dass ich da noch einmal rausgekommen bin“, betont Kiehl und macht damit seinen Zuhörern deutlich, dass ein Weg in die Drogen meist ein Weg ohne Rückkehr ist. Schließlich widmete er sich noch dem aktuellen Thema der Cannabis-Legalisierung, wovon er überhaupt nichts halte. Es sei eine Illusion zu glauben, dass man mit der Legalisierung die Gerichte entlasten könne. Im Gegenteil: So werde es zu vielen neuen Verfahren kommen, beispielsweise um zu klären, wann ein Unfall auf die Drogen zurückzuführen ist, prognostizierte Kiehl. Es gebe keine Vorgaben. Auch das angeblich dann erhältliche „saubere“ Cannabis werde es nicht geben. Viele von denen, die Cannabis dann legal erwerben könnten, würden es auch wieder strecken und verschmutzen, um es weiterverkaufen zu können. Und vor allem werde durch die Legalisierung das Einstiegsalter in die Drogen deutlich herabgesetzt, wie man es jeden Tag beim Alkohol erleben könne. Gerade bei Kindern erzeuge Cannabis irreparable Schäden.